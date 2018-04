Nevjerojatno je da ovo ne znaju! Slavni trener otkrio začuđujuć podatak

Nogometaše Liverpoola sutra očekuje važan dvoboj, u četvrtfinalu Lige prvaka na svom će Anfieldu dočekati Manchester City. Uoči tog dvoboja trener redsa Jurgen Klopp otkrio je da često ima zanimljive metode kako motivirati igrače.

- Čitam puno knjiga i gledam dosta filmova pa to koristim za motivaciju svojih igrače. Primjerice, neki lik koji me se dojmio mi posluži da to prenesem na svoje igrače, rekao je Klopp pa prepričao zanimljivost iz doba dok je vodio Borussiju Dortmund.

- Rocky Balboa za mene je velika insiracija pa sam pričom o njemu želio motivirati igrače pred susret s bayernom. Pričao sam im o onom nastavku kad se Rocky borio s Ivanom Dragom, imao sam spremnu i prezentaciju, govor, sve..., prepričao je Klopp pa onda iznio jedan nevjerojatan podatak.

- U jednom trenutku shvatio sam da moji igrači ne reagiraju, da me čudno gledaju. Upitao sam ih jesu li ikada čuli za Rockyja Balbou, a samo su se dvojica javila. ostali nikad nisu ni čuli za njega, kazao je sadašnji trener Liverpola te dodao da je nakon toga neko vrijeme prestao s tom metodom...