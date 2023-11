Nevjerojatne scene u Švedskoj: Navijači 'zapalili' stadion, oglasio se alarm, utakmica prekinuta

Derbi susret posljednjeg kola švedske lige, koji odlučuje o prvaku zemlje, između Malmoa i Elfsborga prekinut je na poluvremenu zbog divljanja na tribinama. Elfsborg je utakmicu dočekao kao vodeći s tri boda prednosti i odgovara mu remi, a Malmou treba pobjeda.

Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova, a onda umjesto nastavka - prekid zbog navijača. Prvo su se gostujući navijači potukli s policijom na tribini i redarima, a potom su domaći navijači napravili veliku bakljadu i aktivirali protupožarne alarme na cijelom stadionu.

Goalless at half time in Malmo. But that was 45 minutes ago. We haven’t restarted yet because Elfsborg’s fans were…discussing the finer points of crowd control with the police. Game was just about to restart when… pic.twitter.com/FhWzJwCtX2