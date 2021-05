Nevjerojatan podvig Arijana Ademija, uspio je to unatoč dvogodišnjoj suspenziji zbog dopinga!

Sezona iz snova Dinamova kapetana Arijana Ademija (29) bit će ove srijede (18 sati), postavi li ga trener Krznar u momčad u derbiju s Hajdukom na Poljudu, ukrašena još jednim rekordom.

Naime, Ademiju bi to bio 24. nastup u derbijima u Hrvatskoj ligi te 28. ukupno u svim natjecanjima, čime bi se izjednačio s dosadašnjim rekorderom iz redova oba kluba, davno umirovljenim dinamovcem Edinom Mujčinom, koji također u prvenstvu ima 24 nastupa te po dva u Kupu i Superkupu (treći u derbijima 1. HNL je Srđan Andrić s 22 nastupa, četvrti Mijo Caktaš s 21...). Tako bi Šibenčanin još jednom zakoračio u Dinamove almanahe, u kojima već postoje bogati zapisi o njegovim pothvatima.

Rekordan broj derbija

Arijan Ademi svoj je prvi derbi doživio 11. rujna 2010. godine, na Poljudu pred 35 tisuća gledatelja. Bilo je 1:1, a Dinamov trener Halilhodžić zamijenio je Ademija u 80. minuti i uveo u igru Mathiasa Chagu. U sljedeća 22 derbija u Hrvatskoj ligi Ademi je s Dinamom ostvario 13 pobjeda nad bijelima, pet puta je remizirao, a poražen je četiri puta. U derbijima je postigao jedan pogodak, dobio šest žutih i jedan crveni karton.

Međutim, to nije sve od Ademijevih rekorda. On je prošle jeseni postao Dinamov rekorder po broju europskih nastupa dohvativši nakon ispadanja od Villarreala brojku 84. Ademi je drugi kapetan u Dinamovoj povijesti koji je s plavima dva puta prezimio u Europi, 2018./2019. i 2020./2021., prije njega to je ostvario još jedan Šibenčanin, legendarni Dražan Jerković u sezonama 1962./1963. i 1964./1965.

Također, AA s ukupno 304 nastupa u službenim utakmicama četvrtoplasiran je u poretku Dinamovih igrača s najduljim stažem, zajedno sa Srećkom Bogdanom, a ispred njih samo su istinske plave legende, Marko Mlinarić s 307, Mladen Ramljak s 337 i nedostižni Dražen Ladić s 468.

Dugogodišnji Dinamov branič s početka ‘80-ih godina, danas 64-godišnji Srećko Bogdan, nije ljubomoran na Ademija jer ga je dostigao po broju nastupa. Dapače, popularni Čeči sa simpatijama gleda na novi poredak najzaslužnijih Dinamovih nogometaša.

– Ademi me dostigao? Taj njegov broj nastupa čini se nestvarnim, a ja, ne da sam ljubomoran, nego dapače – presretan sam zbog njega! Znate zašto? Zato što vidim da danas, u ova vremena kada svi trče za novcem, još uvijek ima igrača koji su vjerni svome klubu. I zato čestitam Ademiju na njegovim brojkama i odnosu prema svome klubu – kazao nam je Bogdan.

Ademi je u Dinamu još od 2010. godine, prošao je mnogo trenera, igrao uz mnoge velike igrače (Bišćan, Badelj, Brozović, Kovačić, Sammir...), a još uvijek drži visoku razinu izvedbe?

– Zato što je on igrač! Igrač koji ima kvalitetu uvijek će biti među najboljima, držati visoku razinu i ne dopustiti si da potone. Čini mi se da Ademi neće ni ići u inozemstvo, što bi bilo sjajno za Dinamo, a potvrdio bi i svoju odanost klubu. Eto, njega nije slomila ni pauza od dvije godine zbog dopinga; zato što ima karakter pobjednika. Takvi su nogometaši rijetki i na tome mu svaka čast – dodaje Bogdan.

Pogled prema sutrašnjem derbiju: hoće li Dinamo biti u šampionskom izdanju?

– Sraz Hajduka i Dinama još uvijek je najveći hrvatski derbi i unatoč velikoj bodovnoj prednosti, Krznar neće dopustiti nikakvo opuštanje. Znam ga, bio sam mu trener, taj nema šanse da išta prepusti slučaju. Na kraju, ta pobjeda dovela bi ga na milimetar od naslova prvaka i zato će Dinamo u Splitu sigurno biti pravi – zaključio je Srećko Bogdan.

Blizu 6. dvostruke krune

Na kraju, Arijan Ademi, unatoč dvogodišnjoj suspenziji (2015. – 2017.) zbog korištenja dopinga, najtrofejniji je nogometaš u Dinamovoj povijesti s čak 17 trofeja: devet naslova prvaka, pet kupova i tri Superkupa.

Osvoji li Dinamo ove sezone prvenstvo i kup, a oboje mu je nadohvat ruke, Arijan će doći do nestvarnih 19 trofeja i do svoje šeste dvostruke krune (2011., 2012., 2015., 2016., 2018.)!

Kad smo već kod Ademijevih impozantnih brojki, spomenimo da će on u srijedu 187. put nastupiti za Dinamo u Hrvatskoj ligi. Ispred njega po broju nastupa su Igor Cvitanović (190), Dino Drpić (191), Mihael Mikić (192), Edin Mujčin (205) i Dražen Ladić (231). Njegov trener Damir Krznar za Dinamo ukupno ima 173 nastupa.