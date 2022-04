Neočekivano: Legendarni Drogba ispao iz natjecanja za predsjednika nogometnog saveza

Kako javlja njemačka novinska agencija dpa legendarni nogometaš Obale Bjelokosti Didier Drogba nije uspio u svojoj nakani da postane predsjednik tamošnjeg nogometnog saveza.

Drogba je ispao u prvom krugu glasovanja, a za novog predsjednika saveza izabran je 61-godišnji Yacine Idriss Diallo.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Didier Drogba, Geremi and Mikael Silvestre arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Tijekom karijere Drogba je bio kapetan reprezentacije Obale Bjelokosti te njen najbolji strijelac svih vremena. U 105 reprezentativnih nastupa zabio je čak 65 golova, a svoju je momčad vodio na tri Svjetska prvenstva (2006., 2010. i 2014. godine).

U najužem je krugu najboljih afričkih nogometaša svih vremena, ali poziciju prvog čovjeka nogometa u Obali Bjelokosti za sada nije uspio preuzeti.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - International Friendly - England v Ivory Coast - Wembley Stadium, London, Britain - March 29, 2022 Ivory Coast fan holds a banner in reference to former player Didier Drogba inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Danas 44-godišnji Drogba ostvario je i sjajnu klupsku karijeru. Igrao je, između ostaloga, za Guingamp, Marseille, Galatasaray, Shanghai Shenhuu ili, pak, Montreal, no postao je legenda Chelseaja gdje je ukupno, u 254 ligaška nastupa, zabio 104 pogotka.

S Chelseajem je osvojio četiri naslova prvaka Premier lige te Ligu prvaka 2012. godine kada je bio junak finalne utakmice u Muenchenu protiv Bayerna.