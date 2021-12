Nenad Bjelica ipak u pravu, VAR je pomogao Hajduku? Evo što kaže Oko sokolovo!

Trener Osijeka Nenad Bjelica nakon derbija s Hajdukom na rasprodanom Poljudu (0:0) bio je nezadovoljan odlukom o ponavljanju jedanaesterca iz razloga što smatra da VAR nema potrebnu nadležnost koja bi to opravdala, a čini se da je bio u pravu.

- Sudac gleda gdje treba gledati, a to je liniju 16 metara. Ali u trenutku upućivanja lopte prema golu, mijenja rotaciju tijela i to radi krivo. Trebao je zadržati fokus na liniji kaznenog prostora. Što se VAR sobe tiče, ona gleda gol-liniju i golmana. Prekršaj kao Mierezovo prerano utrčavanje VAR soba ne gleda. To je isključivo trebala biti odluka glavnog suca - kazao je Mario Strahonja, inače Oko sokolovo, u HRT-ovoj emisiji Stadion pa nastavio:

- Ne znam što se dogodilo, je li greška u komunikaciji, ali glavni sudac nije sam donio odluku. Jedino je s terena mogao pomoći četvrti sudac, ali je pitanje koliko on hrabrosti ima to donijeti. Ako je ovo sugerirala VAR soba, onda to nije prema protokolu. Iz nje bi se jedino trebali javiti da se lopta od vratnice odbila Mierezu koji bi utjecao na igru. Ne znam na koji je način Jović dobio ovaj "input". Tijekom cijelog prvenstva želimo jednakost VAR sobe i pitanje je tko je poslao informaciju.

>>> Spornu situaciju s ponavljanjem jedanaesterca pogledajte OVDJE

Glavni sudac susreta Fran Jović, u 11. minuti opravdano je dosudio kazneni udarac za Osijek nakon prekršaja Marca Fossatija na Laszlu Kleinheisleu. U prvom pokušaju Damjan Bohar zabija, ali u ponovljenom mu Lovre Kalinić brani udarac.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 19.12.2021., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 20. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek. Damjan Bohar Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Razlog je prerano utrčavanje Ramona Miereza u kazneni prostor, što nije sporno, samo je sporan način na koji se to utvrdilo. Ali, sporno je još nešto. U 31. minuti Gergő Lovrencsics zakašnjelim startom grubo nasrće džonom na Petra Bočkaja, ali nije dobio drugi žuti karton.

- Nećemo reći da je to evidentno žuti karton, ali postoje elementi. Možda je sudac Jović razmišljao o težini da su ta dva žuta kartona preteška za isključenje, ali s obzirom na količinu prekršaja Lovrencsics je mogao biti isključen - tvrdi Strahonja.

Tako nešto mislio je i Nenad Bjelica, a otvoreno je dao do znanja tijekom derbija pa "pocrvenio" u 70. minuti susreta, kad su kulminirale sve prikupljene emocije.

- Tražio sam žuti karton za Lovrencsicsa, učinilo mi se da je to prekršaj za žuti karton, a onda je uslijedio sukob s Ljubičićem. Bio je vulgaran, a mogu mu biti otac. Nije važno što je rekao, to je vulgarno za jednog dečka koji je tek počeo igrati nogomet, možda ću ga trenirati jednog dana. Ima toga jako puno, u prvom me poluvremenu Kalinić ušutkavao - izjavio je Bjelica, a ovako se osvrnuo na VAR reakciju kod poništenog jedanaesterca:

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 19.12.2021., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 20. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek. Sudac Fran Jovic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Nije mi jasno zašto je VAR to poništio jer to nije njegova nadležnost. To može poništiti glavni sudac. To su te nelogičnosti VAR-a koje daju puno prostora za manipulaciju, o tome sam govorio već bezbroj puta. Žao mi je da se to dogodilo. Ta odluka je donijela nervozu u naše redove. Ne komentiram suđenje, komentiram VAR. To nije bila njegova nadležnost. Suci će reći sada "bla bla bla", ali ja imam potvrdu da je to VAR poništio.