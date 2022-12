Neki igrači Hrvatske kod Dalića nisu dobili ni minutu u Kataru, ali njihovo vrijeme tek dolazi

Možda zvuči kao neki klišej izraz kad se kaže da su igrači koji su bili u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu, a nisu bili na terenu, bili važni na svoj način. No, puno važnije je da je ta rečenica zaista istinita. Mora se istaknuti da nije lako na mjesec dana otići na drugi kraj svijeta zbog turnira na kojem nisi igrao ni minute, ali isto tako velika je čast biti na tom samom turniru. U slučaju hrvatske reprezentacije, ta činjenica da su neki igrači ostali bez minutaže neće ih toliko smetati jer je mentalitet u hrvatskoj reprezentaciji puno podređeniji zahtjevima cijele momčadi nego li željama individualaca, možda je i jedna od razlika nas i Brazila kojeg smo izbacili u četvrtfinalu baš ta da nismo mijenjali golama u 60. minuti utakmice kako bi svih 26 igrača moglo imati minute na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska reprezentacija je sve do završne utakmice za treće mjesto koristila 19 od 26 mogućih igrača na raspolaganju i po tome je jedna od reprezentacija koja je najmanje rotirala, pogotovo kad uzmemo u obzir da su vatreni na ovom Mundijalu, za razliku od mnogih, nastupili na velikom broju utakmica.

No isto tako, Hrvatska za razliku od 2018. i trećeg kola s Islandom u Kataru nije imala onih takoreći 'nebitnih' utakmica. Sa svim tim na umu, pogledajmo popis nogometaša koji u šest utakmica, u tri utakmice grupne faze, osmini finala, četvrtfinalu te polufinalu nisu dobili minute za Hrvatsku na ovom Svjetskom prvenstvu, a bili su u Kataru.

Treba naglasiti da su na kraju u utakmici za treće mjesto protiv Maroka Josip Šutalo i Josip Stanišić dobili priliku od prve minute, a Kristijan Jakić je dobio doslovno priliku zaigrati posljednju minutu uoči osvajanja bronce na svjetskom prvenstvu.

Prva dva imena bez minuta su vratari, a riječ je o rezervnim vratarima Ivici Ivušiću iz Osijeka i Ivi Grbiću iz Atletico Madrida. Da je bilo tko od njih stao između vratnica na Svjetskom prvenstvu, bio bi im to debi na SP-u, ali i vrlo je ovo vrijedno iskustvo jer su bili suradnici Dominiku Livakoviću u jednoj od najboljih vratarskih pokazivanja u povijesti turnira.

Nakon vratarskih pozicija, slijede igrači na stoperskim pozicijama - Domagoj Vida i Martin Erlić. Iako je riječ o vrlo kvalitetnim stoperima, mora se priznati da su Joško Gvardiol i Dejan Lovren odigrali odličan turnir i zasluženo bili birani na Mundijalu. Prije SP-a svi smo mislili da će Šutalo biti startni stoper, ali na kraju se izbornik Zlatko Dalić odlučio na kombinaciju mladosti i iskustva, i upalilo je. Još je tu i Josip Stanišić koji je bio spreman uletiti kao zamjena Josipu Juranoviću, no on je bio praktički nezamjenjiv te je Stanišić, kao i Šutalo, svoju priliku dočekao u samoj završnici turnira.

Budući da su svi ofenzivci dobili svoju priliku na ovom turniru, preostala dva igrača bez (minutaže do posljednje utakmice su mladi nadolazeći vezni igrači, osvajač Europske lige Kristijan Jakić te jedan od najskupljih mladih veznjaka svijeta, Salzburgov Luka Sučić. Budući da nam se zbog manjka rotiranja vezni red poprilično umorio na ovom svjetskom prvenstvu, ostaje ipak određena doza žala što nevjerojatno talentirani i potentni igrači poput Jakića i Sučića nisu dobili svoje minute u Kataru, to jest, Jakić ih je dobio, ali samo tehnički.

Međutim, postoji i jedna vrlo pozitivna stavka u cijeloj ovoj tematici, a to je da svi ovi reprezentativci koji nisu imali priliku (puno) igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru, imaju to priliku učiniti na idućem Svjetskom prvenstvu koje se 2026. godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Jedina iznimka je tu Domagoj Vida (33), no on je već kao prvotimac 2018. osjetio sve čari srebra i njemu to neće pretjerano smetati.

Dakle, svi ti navedeni pojedinci (Ivušić ima 27 godina, Grbić 26, Erlić 24, Sučić 20), pa i ovi koji su dobili minutažu tek u posljednjoj utakmici (Šutalo 22, Stanišić 22, Jakić 25) još će imati priliku biti u puno većim ulogama na svjetskom prvenstvu za četiri godine jer će tada biti u svojim najboljim igračkim godinama, a već imaju i veliko iskustvo prolaženja cijelog ovog puta s Modrićem i društvom u Kataru. To iskustvo je sigurno neprocjenjivo