Necijepljeni Novak Đoković neće moći na US Open? Mjere su i dalje rigorozne

Sjedinjene Američke države odlučile su, kad je u pitanju pandemija koronavirusa, još malo više liberalizirati ulazak u tu državu, pa od danas više od putnika u međunarodnim zračnim lukama neće tražiti negativan test na COVID-19. No, kako piše The New York Times, međunarodni će putnici i dalje morati predočiti dokaz da su cijepljeni kako bi ušli u tu zemlju.

Izgubio prvo mjesto

I tu dolazimo do novog problema za Novaka Đokovića. On ne samo da će u ponedjeljak izgubiti prvo mjesto na ATP listi (zamijenit će ga Danil Medvjedev, a preteći će ga i Alexander Zverev, pa će Srbin biti tek treći) nego je u velikoj opasnosti da do kraja godine sasvim posustane i možda čak ispadne iz Top 10.

Naime, kao što se zna, u Wimbledonu se ove godine neće dodjeljivati bodovi (sankcije ATP-a i WTA-a zbog toga što u All England Clubu ne žele dopustiti nastup ruskim i bjeloruskim tenisačima i tenisačicama), pa će Đoković kao lanjski pobjednik ostati bez još 2000 od sadašnjih 6770 bodova. A ne bude li na US Openu branio i 1200 bodova za lanjski finale (poraz od Rusa Danila Medvjedeva), doći će na skromnih 3570 bodova koji ne jamče ostanak među najboljom desetoricom svjetskog tenisa.

Jer, kao što se također zna, Đoković nije cijepljen protiv koronavirusa, teško je očekivati da će se tome ikad podvrgnuti, a posebno ne idućih mjeseci, pa je velika vjerojatnost da mu neće biti dopušten ulazak u SAD. Naravno, ako se u međuvremenu ne dogodi neka značajnija promjena pravila ulaska u SAD (u smislu daljnje liberalizacije), ali to je, kažu upućeni, teško očekivati. Kao teoretska mogućnost ostaje ono famozno "posebno izuzeće", ali Novak na temelju njega nije proljetos mogao nastupiti u Indian Wellsu i Miamiju, pa je teško očekivati da će zdravstvene vlasti SAD-a sada biti blaže. Dakle, dodanašnji prvi igrač svijeta riskira da ostane i bez nastupa na US Openu (turnir koji je tri puta osvajao), također i bez sudjelovanja na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju (na kojemu lani nije nastupio), što bi bio veliki udarac za njega. Bodovni, ali i financijski i to ne samo kad je u pitanju zarada od turnira. Riskira i da izgubi još pokojeg sponzora jer nitko neće ulagati u igrača koji samo povremeno igra.

Zbog toga što nije cijepljen, Đoković je već prepustio ovogodišnji Australian Open (kao i Indian Wells i Miami), Wimbledon ne nudi bodove, a ako će za njega Sjedinjene Države i dalje biti zabranjena zemlja, doći će u velike teškoće.

Otvoreno prvenstvo SAD-a na rasporedu je od 29. kolovoza do 11. rujna (a turnir u Cincinnatiju dva tjedna prije), pa vremena za promjene (i eventualnu korekciju propisa) još uvijek ima. No, kad bi US Open počeo sljedeći tjedan, Đoković ne bi dobio dopuštenje za ulazak u SAD i ostao bi još bez 1200 bodova. A izuzeću se teško može nadati jer ga nije dobio niti kad se odlučivalo o tome može li nastupiti u Miamiju i Indian Wellsu.

Imao pravo izbora

Tako će Novak na svom kontu imati samo bodove sa završnog Mastersa (600), lanjskog Pariza (1000), ovogodišnjeg Rima (1000), ovogodišnjeg Roland Garrosa (360), ovogodišnjeg Madrida (360), ovogodišnjeg Dubaija (90), ovogodišnjeg Beograda (150) i ovogodišnjeg Monte Carla (10). Ukupno za njega skromnih 3570 bodova.

Mnogi će i u tome vidjeti teoriju zavjere (i urotu protiv Srbina) kao i da se sve namješta za Rafaela Nadala (kao da je cjepivo izmišljeno samo zato da Nole ne bude najbolji), ali ne može se reći da Novak Đoković nije bio svjestan posljedica koje će mu donijeti odluka da se ne cijepi protiv koronavirusa unatoč svim pozivima i apelima svjetske medicinske znanosti, kao i unatoč praksama u gotovo svim zemljama.

Novak je kao svjetski poznata osoba tražio pravo da svatko izabere hoće li se cijepiti ili ne, i dobio ga je. No, i Amerikanci imaju pravo da odluče hoće li u zemlju puštati i one koji nisu cijepljeni ili neće. I tu ova priča počinje i završava. Imao je pravo izbora, sada se mora suočiti s posljedicama.

