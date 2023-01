Navijači u čudu: Oršić zaslužuje veću momčad, ne ispadanje. Predobar je za Southampton

Vijesti o transferu Mislava Oršića (30) u engleski Southampton nisu prošle ni bez najpoznatijeg sportskog novinara, transfer-gurua Fabrizija Romana. Talijan je na svojem Twitter profilu objavio da je dokumentacija za prelazak spremna kako bi Saintsi što prije počeli raditi na dovođenju drugih pojačanja.

Klub koji svoje utakmice igra na stadionu St. Mary's trenutno se nalazi na 20., posljednjem mjestu Premier lige. U istoj je situaciji bio Burnley, kada je Oršića prošle sezone pokušao dovesti u svoje redove. Navijači su se složili da čovjek koji je u dresu Dinama rušio Atalantu, Chelsea, West Ham i Tottenham zaslužuje bolji klub.

Southampton are set to sign Mislav Orsić from Dinamo Zagreb, deal fully agreed for £6m — first part of medical completed. ⚪️🔴🇭🇷 #SaintsFC



Documents being prepared in order to focus on more signings soon. pic.twitter.com/1NtzXfthIN