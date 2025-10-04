Navijači Osijeka osuli paljbu na igrače, trener ostao u šoku: 'Prebili su nas! Neshvatljivo...'

Nogometaši Osijeka upisali su novi neugodan poraz u devetom kolu SuperSport HNL-a, skliznuvši na zabrinjavajuću osmu poziciju prvenstvene ljestvice. U Koprivnici ih je s 2:1 nadigrao domaći Slaven Belupo, koji je do pobjede stigao unatoč tome što je od 71. minute igrao s igračem manje zbog isključenja Ilije Nestorovskog. Domaćini su poveli golovima Michaela Agbekpornua u 7. i Ante Šute u 59. minuti, dok je utješni pogodak za goste postigao Luka Jelenić tek u 94. minuti, što nije bilo dovoljno za izbjegavanje novog razočaranja u sezoni punoj oscilacija.

Blijeda i bezidejna igra na terenu izazvala je žestoku reakciju najvjernijih navijača. Pripadnici navijačke skupine Kohorta, koji su doputovali u Koprivnicu, nakon posljednjeg sučevog zvižduka uputili su igračima brojne uvrede, a njihovo nezadovoljstvo zrcalilo se i u riječima trenera Simona Rožmana. On je na konferenciji za medije bio brutalno iskren, a njegove riječi najbolje su opisale stanje šoka. "Čestitam Slavenu Belupu na pobjedi. Mi se danas nismo pojavili na terenu. Ljudi su nas prebili u duelu, bojimo se igrati s loptom. Bila je to daleko najgora utakmica u ovom dijelu sezone", izjavio je slovenski stručnjak.

Rožman je u svojoj analizi istaknuo kako ne traži alibi u brojnim izostancima, s obzirom na to da momčad praktički cijelu sezonu igra bez šest ili sedam standardnih igrača. Najviše ga je pogodila taktička nedisciplina i potpuni odmak od plana pripremljenog za utakmicu, što je opisao kao neshvatljivo. "Samo dajem primjer, željeli smo od prve sekunde raditi visoki pritisak, a mi smo bili u niskom bloku. Nevjerojatno, neshvatljivo...", zaključio je vidno potreseni trener Osijeka, čija je momčad djelovala potpuno suprotno od onoga što se od nje tražilo.

Iako su Bijelo-plavi u drugom poluvremenu pokazali nešto više želje i čak dva puta pogađali okvir gola, opći dojam je da nisu zaslužili više od poraza, što je potvrdio i sam Rožman. Frustracija je očita, kako na tribinama tako i na klupi, a pred Osijekom je očito turbulentno razdoblje u kojem će morati pronaći izlaz iz krize igre i rezultata koja je produbila probleme u klubu iz Gradskog vrta.