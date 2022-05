Ante Čačić izviždan na Maksimiru, no zbog dvije stvari zaslužio je pljesak

Uoči posljednja dva prvenstvena kola HNL-a, knjiga je spala na dva imena - do naslova mogu jedino Dinamo i Hajduk. Plavi su mu doduše puno bliže, jer za obranu naslova dovoljna im je pobjeda kod Šibenika u idućem kolu, dok će Hajduk protiv Istre na Poljudu nadati se svojoj pobjedi ali i kiksu Dinama.

Dinamo je vrlo lako stigao do pobjede protiv Osijeka (3:0), Čačićeva momčad imala je gard od prve minute, a trener Dinama konačno je dočekao Brunu Petkovića, koji je oduševio sjajnom asistencijom za Oršića kod gola za 1:0, a potom i za Menala kod 3:0. Pogodio je Čačić i sa Špikićem od prve minute, jer bivši igrač Gorice odužio mu se pogotkom za 2:0. Navijači su Čačića izviždali na početku utakmice, no za današnju postavu zaslužio je i pljesak. U Maksimiru je bila atmosfera dostojna borbe za naslov, plavi puk prepoznao je važnost ovih utakmica za budućnost kluba. Jer, ne osvoji li Dinamo naslov, izazvalo bi to itekakve poremećaje u Maksimiru. A do naslova Dinamo sada dijeli Šibenik, momčad protiv koje je ove sezone upisao sve tri pobjede (3:0 i 2:0 u Maksimiru, te 2:1 na Šubićevcu).

Hajduk je pak protutnjao Rujevicom (0:3), lakoćom ugasio svih 35 rođendanskih svjećica Armade, a trener Rijeke Tomić nakon onako blijede predstave svojih igrača nema pravo s puno optimizma čekati ni finale kupa protiv istog suparnika. Teško je objasniti što su radili i kako su se Rijekini igrači preko tjedna pripremali za Jadranski derbi, jer Hajduk ih je baš deklasirao. I da Dambrauskasovi igrači u drugom poluvremenu, nakon isključenja Drmića, nisu spustili nogu s papučice gasa, mogla je Rijeka primiti i pet komada.

Hajdukovi navijači pak mogu biti jako zadovoljni, jer bijeli su utakmicu odradili samouvjereno, s gardom i bez ikakvog straha. I zato, kako god završila Hajdukova jurnjava za Dinamom, ligaška sezona bila mu je odlična. Od momčadi koja je prošle sezone u jednom trenutku zaostajala i 15 bodova za Goricom, bijeli su sada, uoči posljednjih 180 ligaških minuta, kandidati za naslov. Nakon današnjeg kola veliki favorit za naslov je Dinamo, no bijeli sigurno neće prestati sanjati.

>> Pogledajte atmosferu s utakmice