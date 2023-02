Naši talenti u neizvjesnost? Jarni: Rizik je za 16-godišnjaka iz Hrvatske ići u talijanski klub

Siječanjski prijelazni rok osiromašio je dva hrvatska kluba za dvojicu dragulja: Osijek je u Romu transferirao 16-godišnjega Sergeja Levaka, dok je njegov vršnjak, Siščanin Bartol Kunert, iz Rudeša prešao u Lazio. Oba naša kluba zadovoljno trljaju ruke, smatrajući da su sklopili velike poslove.

– Mi u Rudešu ne možemo biti ponosniji; jedan mali kvartovski klub prodao je nogometaša iz svoje škole u veliki, slavni talijanski klub. Naravno, sve je to napravljeno u dogovoru s Bartolovim roditeljima, jer takva se ponuda jednostavno ne odbija – kazao nam je direktor Rudeša Stipe Čondrić i dodao:

– Ponosni smo i na našu nogometnu školu, u kojoj smo broj dječaka podigli na petsto. Cilj nam je da što više igrača koje stvorimo igra u našoj prvoj momčadi. Žao mi je što Bartol za nju nikada nije nastupio, no njegov transfer najbolja je poruka dječacima da se isplati doći u Rudeš i igrati u našim mladim momčadima. Lazio je Kunerta odlučio dovesti nakon što ga je neko vrijeme skautirao u našoj kadetskoj momčadi.

Sudbina neizvjesna

Levakova je priča slična: on je također skautiran dok je nastupao za Osijekove kadete, a ocijenjen je kao izniman talent. Međutim, Levak je za sada na posudbi u Romi, praktički na probi do ljeta, te će rimski klub tek tada odlučiti hoće li za njega platiti 600 tisuća eura. Dakle, sudbina mu je dotad neizvjesna.

Zanimljivost je da je Levaka u Romi dočekao njegov vršnjak, također rođen 2006. Riječ je o Splićaninu Mati Ivkoviću, također veznom igraču, koji nastupa za Rominu momčad do 18 godina. U njoj je ove sezone skupio samo četiri nastupa, a u prošloj je u momčadima U-17 i U-18 imao samo 13 nastupa. Inače je kapetan hrvatske reprezentacije do 17 godina, za kojega je Roma Hajduku platila 600.000 eura.

Je li odlazak u ovoj dobi, sa 16 godina, veliki rizik za mladoga nogometaša koji odlazi u sasvim drukčije okruženje te je suočen s mnogo većim zahtjevima?

– Pa tako se postaje igrač! Kad te zove Lazio, nemaš što razmišljati, tu nema emocija. Ideš tamo dokazati da si igrač. Iako je to križni put za mladoga igrača, on dobiva veliku šansu za afirmaciju. Uspije li tamo pokazati sav svoj talent, Kunertu će biti otvorena sva vrata – kazao je Stipe Čondrić.

Izbornik reprezentacije do 17 godina, slavni internacionalac Robert Jarni, tvrdi da je odlazak tako mladoga igrača ipak svojevrstan rizik.

– Rizik je to za juniora, pa i seniora, ovisno o tome kako će mu proteći proces prilagodbe, a pogotovo za igrača u kadetskoj dobi. Način rada u većemu klubu sigurno je drukčiji, zahtjevi su veći. Ako taj naš igrač u svojoj momčadi nije među dvojicom najboljih ili ako nije bolji od najboljega njihovoga domaćega igrača, vratit će ga kući – kaže Jarni.

Sve je individualno

Jarni se ovom zgodom prisjetio svojega dolaska u Hajdukove juniore, a to je bilo sad već daleke 1985. godine.

– Nisam tada imao nikakvu inozemnu ponudu, ali dvojica mojih suigrača prihvatila su ih. Nijedan nije uspio vani. No to nije univerzalni obrazac. Sve je individualno, ovisi o tome koliko je igrač u glavi spreman na takvu promjenu, kakvo je novo okruženje, kojom će se brzinom adaptirati. Neki su za to spremni, a neki nisu – kaže Jarni, koji u selekciji do 17 godina vodi mladoga Ivkovića.

Poznato je da je Italija najprimamljivija za mlade hrvatske nogometaše, ali istodobno je to i mukotrpan poligon na kojemu uspijevaju samo najčvršći i najbolji. Primjerice, doista vrhunski talent iz Rijeke Borna Panić čak sedam godina proveo je u Juventusovoj školi, bio je kapetan njihove momčadi do 17 godina, no kako Juventus u prvu momčad vrlo rijetko uzima igrače iz svoje škole, daroviti se Panić u rujnu 2022. godine vratio u Rijeku. I ondje igra za juniore.

Rijeka je u ljeto prošle godine u Juventus prodala 17-godišnjega napadača Ivana Srdoča za milijun eura i uz veliku pompu, a o njegovim nastupima za Staru damu nema nikakvoga pisanoga traga.

A možda je samo problem u – Italiji. Naime, obitelj mladoga Istrijana Rocca Žikovića nije u siječnju 2021. godine prihvatila ponudu Juventusa, nego im se prihvatljivijim činio projekt Red Bull Salzburga. I tamo se Rocco, danas 18-godišnjak, sjajno razvija. Već je iz momčadi RB-a do 18 godina prešao u seniore drugoligaša Lieferinga, inače filijalu RB Salzburga, a nastupao je i u Ligi prvaka mladih. Rocco se sjajno prilagodio u Austriji, kao i Ćaleta-Car svojedobno. On je također sa 16 godina iz Šibenika prešao u Red Bull i tamo postao stoper za A reprezentaciju. Mladi Žiković ovih će dana potpisati novi ugovor s Red Bullom.