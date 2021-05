Naš stoper nakon ozlijede Lovrena: Pa može i Ćorluka igrati, znam da ima kopačke

Dan nakon što je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, objavio da Dejan Lovren trenutačno ne trenira zbog ozljede ligamenata koljena, nitko iz stožera nije ponudio ništa konkretnije. Saša Janković, liječnik reprezentacije, pravdao se da je za sve informacije zadužen izbornik i da on bez njega ne može baš ništa reći za javnost. No o Lovrenu su ponešto rekli njegovi suigrači. Sad, jesu li se slučajno izletjeli ili ne, ne znamo, ali Andrej Kramarić jasno je rekao:

– Lovren je otpao, nedostajat će nam to njegovo iskustvo, on je autoritet na travnjaku – komentirao je, da bi se nešto poslije ispravio.

– Njegovo stanje nije bajno, ali nadamo se da će biti spreman za desetak dana. Nažalost, ozljede su sastavni dio sporta. Žao mi je Lovrena i, ako baš ne bude mogao, ima tu igrača koji ga mogu dostojno zamijeniti – istaknuo je Kramarić.

Jedan od njih zasigurno je Duje Ćaleta-Car, stoper francuskog Marseillea.

– Bio bi veliki hendikep da Lovren otpadne, ali spreman sam ga zamijeniti. U odnosu na Svjetsko prvenstvo, tri godine sam stariji, iskusniji, imam puno više odigranih kvalitetnih, jakih utakmica. Ne samo u francuskom prvenstvu nego i u Ligi prvaka. Da, možda je vrijeme da i ja konačno izađem iz sjene. Opet, ne treba se žuriti, treba još pričekati s Lovrenom. Nadam se da će biti spreman – rekao je Ćaleta-Car.

Kako se slažete u paru s Vidom? Ipak je sve izglednije da ćete upravo vas dvojica biti stoperski par protiv Engleske?

– Odlično se slažemo, nadopunjavamo se. Već smo igrali zajedno u paru.

Možda ne bi bilo loše rješenje ni Vedran Ćorluka, koji je u Rovinju, ali kao pomoćni trener.

– Kopačke ima, dakle može se brzo prebaciti u igrački kadar – dodao je Ćaleta-Car.

Hrvatska obrana nakon Rusije prima 1,5 pogodak po utakmici.

– To nije dobro, a ni ugodno. Mislim da je jedan od problema što primamo puno pogodaka upravo to što svaku utakmicu igraju drugi igrači u obrani. Teško se onda uskladiti. Imali smo i mali broj dana za pripreme prije utakmica. Sada imamo dovoljno dana da se uigra obrana i vjerujem da nećemo tako lako primati pogotke – naglasio je Duje.

Već u prvom kolu čeka nas opasna Engleska?

– Igrao sam protiv Cityja u Ligi prvaka. Jesu brzi, jesu dobri, ali nisu izvanzemaljci – rekao je Ćaleta-Car.

Škotska i Češka?

– Škoti su me oduševili u kvalifikacijama protiv Srbije. Idu u svaki duel sto posto. Igrat će na svom travnjaku, vjerujem pred svojim navijačima. Češku nisam dugo gledao, ali svi kažu da igra brz i moderan nogomet.

Umalo ste završili u Liverpoolu?

– Da, zvali su me moji menadžeri i rekli mi da je Liverpool zainteresiran. Poslali su Marseilleu dvije ponude, financijski je to bilo prihvatljivo za Francuze. No, kako nisu uspjeli naći zamjenu za mene, nisu me na kraju pustili. Šteta, bio sam jako razočaran jer ne dobiva se svaki dan prilika da zaigraš za Liverpool. U Marseilleu sam već tri sezone, imam ugovor još jednu sezonu. Vidjet ćemo što će se dalje događati, ali neka promjena kluba ne bi škodila – zaključio je Ćaleta-Car.

Andrej Kramarić došao je u Rovinj kao četvrti strijelac Bundeslige. S 20 pogodaka dijeli mjesto s Woutom Weghorstom iz Wolfsburga. Ispred njih dvojice samo su Lewandowski (41), Silva (28) i Haaland (27).

– Mislim da je jedino Davor Šuker došao u reprezentaciju iz kluba u kojem je postigao 20 i više pogodaka. Kad sam imao šest godina, Šuker mi je bio idol, a evo sada sam nekako došao na njegove statistike što se tiče kluba – istaknuo je Kramarić.

Da, ali Šuker je redovito bio među najboljim strijelcima Hrvatske na velikim natjecanjima...

– Da, ali igrao je puno više minuta nego što ja trenutačno igram – naglasio je Kramarić.

Igrač koji je u ligi petice postigao 20 pogodaka nije siguran hoće li biti među prvih 11 na Europskom prvenstvu.

– Nisam još razgovarao s izbornikom o tome kakve su mu namjere s mojim statusom – rekao je Kramarić i poslao jasnu poruku da ne želi više biti džoker s klupe, već igrač koji počinje i odlučuje utakmice.

Julian Nagelsmann, novi trener Bayerna, proglasio je Kramarića najboljim igračem s kojim je dosad radio u karijeri.

– Naravno da gode takve riječ od jednog tako velikog trenera. Zajedno smo bili tri sezone u Hoffenheimu. Veliki sam obožavatelj njegova rada i rado bih još koju sezonu radio s njim – istaknuo je Kramarić.

Možda vas pozove u Bayern?

– Nije bitno u kojem klubu, bitno je da mi opet bude trener. To je čovjek s nevjerojatnom energijom, a tako je mlad. Pa u Bayernu će trenirati neke igrače koji su stariji od njega. Da, raditi s njim bilo mi je veliko zadovoljstvo, veliki gušt – naglasio je naš napadač.

Ostaje li u Hoffenheimu?

– Imam ugovor još godinu dana. Oni me nikako ne žele pustiti i jednostavno ne vidim nikoga tko bi im mogao ponuditi toliko novca da me puste. Meni je u Hoffenheimu više nego lijepo i, ako treba, odradit ću tu još jednu sezonu, a onda ćemo vidjeti kamo će me put odvesti.

U klubu igrate s Čehom Pavelom Kaderabekom. Jeste već razgovarali o međusobnom susretu na Europskom prvenstvu?

– Naravno. Jedva čekam da zaigram protiv njega. Naravno, budem li u postavi. Dobro se poznajemo, znamo sve međusobne mane i prednosti. Toj utakmici posebno se radujem – kaže Kramarić.

No prije Češke je opasna Engleska?

– Nije tajna da je Engleska trenutačno bolja od nas. Još igra doma, još će imati veliku podršku navijača. No nogomet je nepredvidiv. Nekad slabiji bez problema pobijede jače, neka tako bude i u našem susretu. Znam samo da i, ako izgubimo, nećemo psihički pasti, nego ćemo biti spremni i motivirati se za Češku i Škotsku – zaključio je Kramarić.