Najljepši trenutak Mundijala dogodio se nakon utakmice Hrvatske i Brazila

Susret sina Ivana Perišića i Neymara najdirljiviji je trenutak nedavno završenog Svjetskog prvenstva prema izboru vatikanskog L'Osservatore Romana. Desetogodišnji dječak Leo potrčao je na centar terena nakon pobjede Hrvatske nad Brazilom i utješio ponajboljeg nogometaša Selecaa.

Jedan od redara pokušao ga je u tome spriječiti, ali Neymar ga je ugledao, pružio mu ruku i zagrlio ga. Perišić je igraču zahvalio na svom Instagram profilu uz riječ 'obrigado', što na portugalskom znači 'hvala'.

Vatikanski dnevnik izdvojio je još jedan detalj s utakmica vatrenih. Naime, japanski izbornik naklonio se svojim navijačima nakon utakmice s Hrvatskom u osmini finala Svjetskog prvenstva, zbog čega je zaslužio poštovanje ne samo svojih, već i naših pratitelja. Japanci su se tijekom prvenstva istaknuli i po tome što su svoju svlačionicu ostavljali čistom nakon susreta.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Japan v Croatia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 5, 2022 Japan coach Hajime Moriyasu bows to fans after the penalty shootout as Japan are eliminated from the World Cup REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS