Najbolja hrvatska boksačica znala je da će Joshua izgubiti! Evo kako

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, za Fight Site je prokomentirala meč koji je kao i svi ljubitelji boksa pratila u živo. Naravno, riječ je o pobjedi Andya Ruiza Jr. nad Anthonyem Joshuom, a oko krajnjeg ishoda ima vrlo zanimljivo objašnjenje, koje je detaljno obrazložila.

Većina sportskih fanova ostala je iznenađena porazom Anthonya Joshue od dojučerašnjeg anonimusa i velikog autsajdera. Svi su vjerovali kako si je Britanac pripremio lagan ispit za američki debi i da bi Andy Ruiza Jr. trebao rutinski pobijediti. Kad smo Ivanu Habazin pitali za komentar meča, svjetska prvakinja po IBO organizaciji nas je iznenadila.

“Zanimljivo je da sam ja prije dva tjedna rekla da sam sigurna kako će Joshua ovo izgubiti. Većina je na Ruiza gledala kao lak posao, ali ovo je teška kategorija. Kao što je on sam rekao, u njemu je meksička krv. Ti ljudi zaista imaju drugačiji mentalitet, oni su ratnici i ničega se ne boje. Ruiz je znao da je dobio šansu života i ušao je u meč hladne glave, nije imao što izgubiti, a mogao je sve dobiti. To se i dogodilo, svaka mu čast na tome”, rekla je najbolja hrvatska boksačica.

Još zanimljivije razmišljanje dala je kad je zatraženo mišljenje oko toga što je zapravo presudilo. Ona odgovor vidi u Joshui, odnosno u tome kako se on mentalno pripremio. Smatra da je ovo bilo za očekivati kad-tad jer je kod njega sve došlo nekako brzo i naglo.

“Joshua je definitivno mogao ovaj meč završiti u svoju korist, no najveći problem bila je njegova glava. Ima on rupa što se tiče boksa, ali uvijek ih je prikrivao svojom veličinom i snagom. Kad pogledamo u nazad, šokirao je cijeli svijet kad je pobijedio Vladimira, no od tad je po meni svaki meč bio sve lošiji, nije uspio ostati na toj razini. Pobjeda nad Kličkom donijela mu je sve, ali uz to i veliki pritisak. Realno, on je jako mlad postao mega zvijezda i došao do milijunskih iznosa u dolarima. Očekivanja su bila velika, nije smio izgubiti. To definitivno nije lako i svatko se drugačije nosi s tim. I prije ovog meča rekao je potražiti pomoć psihologa, jer je osjećao preveliki presing. Mislim kako se tako što ne govori samo par dana prije meča, pokazao je time svoju slabost”, objasnila je Ivana.

Joshua je potvrdio kako će svakako aktivirati klauzulu koja mu u slučaju poraza osigurava instantan revanš. Sad se postavlja pitanje što možemo vidjeti u njemu, odnosno što će Joshua promijeniti? Kako će se oporaviti od ovog poraza, koje će pouke izvući i kao kakav boksač će na kraju ući u taj idući meč?

“Jednostavno, to je sve normalno, ovo je boks. Jedan udarac može sve riješiti i tako se lako padne s vrha, ali onda se moraš ustati. AJ je još uvijek mlad i mislim da će ga ovaj poraz itekako otrijezniti. U jednu ruku, sad se najteže vratiti. No, u drugu ruku vam poraz stvara inat koji vas tjera da se vratite jači nego ikad. I najveći su padali pa su se vratili, upravo u tome jest njihova veličina. Sad ćemo vidjeti ima li to Joshua u sebi”, još je jednom sjajno Ivana obrazložila ono što sada čeka zlatnog olimpijca iz Londona 2012. godine.

Upravo se sve očituje u ovoj posljednjoj rečenici. Često su prvi porazi bili ono što je od velikih boksača kasnije učinilo još veće. Dovoljno je spomenuti Lennoxa Lewisa i poraz od Olivera McCalla ili Muhammada Alija i poraz od Joea Fraziera. Oni su se nakon toga vratili bolji i po mnogima su dva najveća teškaša u povijesti. Tako da ništa nije izgubljeno po pitanju Anthonya Joshue, on samo mora shvatiti koji su glavni faktori poraza i što mora promijeniti. A prvo mora odmoriti i razbistriti glavu, nakon toga bi sve trebalo biti lakše.