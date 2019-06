Hrgović je želio umjesto Ruiza boksati s Joshuom! Evo zbog čega nije došlo do borbe

A trebala je to biti još jedna rutinska obrana naslova Anthonyja Joshue, jedna od uvertira dugo očekivanom okršaju sa WBC prvakom Deontayjem Wilderom. No, i najveći imaju pravo na loš dan, baš kao i autsajderi pravo na svojih pet minuta. A njih je debeljuškasti, i očito podcijenjeni, Andy Ruiz jako dobro iskoristio.

Ruiz je šokirao boksački svijet i postao prvi meksički teškaš s naslovom prvaka svijeta. Borac neuvjerljiva izgleda, s puno potkožnog masnog tkiva ali sjajne tehnike, nokautirao je višegodišnjeg dominatora i to tako da ga je dvaput rušio u trećoj i dvaput u sedmoj rundi. Od četvrtog nokdauna, Joshua se nije oporavio. Ustao jest, ali je krenuo u svoj kut okrenuvši leđa sucu u ringu koji mu je već odbrojao do deset. Nakon što je "referee" shvatio da prvak nije svjestan što mu se događa prekinuo je borbu.

A neočekivani vlasnik četiriju pojasa svjetskog prvaka (WBA, IBF, WBO, IBO) našao se u jednakoj nevjerici baš kao i cijeli boksački svijet.

- Štipam da shvatim da se ovo uistinu i dogodilo. Prognoziralo se da ću izgubiti u trećoj rundi, čitao sam i neke pogrdne komentare, no nisam se dao smesti - rekao je Ruiz čiji je nadimak "Destroyer" (Razarač) ne zato što je već kao klinac imao razorne udarce, već zato što bi rasturio svaku igračku koju bi dobio

Jednako toliko bilo je neuobičajeno i ono što je, još u ringu, izveo pobijeđeni Joshua. Zagrlio je pobjednika i iskazao mu veliko poštovanje.

- Žao mi je što sam razočarao svoje navijače, no vidjet ćemo se mi ponovo.

Mislio je Joshua zacijelo na klauzulu iz ugovora za ovaj meč u kojoj stoji da, bude li detroniziran, Englez ima pravo na uzvrat. A on bi se trebao dogoditi potkraj godine, u Engleskoj što je potencijalno poprište i za nastup Filipa Hrgovića koji s Joshuom dijeli promotora.

Ono što golica maštu svih Hrginih poklonika svakako je činjenica da je svjetskim prvakom postao borac koji je, do jučer, bio samo jedno mjesto ispred Hrgovića (15.) na zajedničkoj svjetskoj rang-listi BoxReca. Štoviše, Hrgović je čak bio voljan uskočiti kada se, nakon što je otpao Jarell Miller, tražio protivnik za Joshuu no njihov zajednički promotor Eddie Hearn kazao je da to ne bi bilo pametno po Hrvata. Možda je Hearn već u tom trenutku imao neki loš predosjećaj u svezi sa Joshuinom sedmom obranom naslova pa je u Hrgoviću vidio veliku prijetnju, veću nego u salastom Ruizu. No, Meksikanac s američkom licencijom još je jedan boksač koji je pokazao da u teškoj kategoriji antropometrija nije presudna i da višak potkožnom masnog tkiva ne mora biti nepremostivi balast.

Uostalom, najsvježiji primjer, prije ovog, bio je Tyson Fury koji je sam za sebe znao reći da je "debeo kao prasac". Primjer takvog borca bio je i George Foreman nakon što se sa 38 godina vratio u ring poslije 10 godina pauze. Foreman se više nikad nije uspio riješiti viška masnog tkiva, ali ga to nije spriječilo da čak i sa 45 godina i 299 dana osvoji dva pojasa svjetskog prvaka (WBA, IBF). Problema s prekomjernom kilažom imao je i dvostruki svjetski prvak Riddick Bowe, čovjek koji je izgubio samo od Holyfielda.

Osim s izgledom novog prvaka, boksački svijet se ovoga časa bavi i prisjećanjem na najveća iznenađenja u povijesti teške kategorije, a najvećim je svakako proglašen poraz (nokautom u 10. rundi) Mikea Tysona protiv Bustera Douglasa u Tokiju 1990. Tyson je u tom trenutku bio "najopakiji čovjek na planetu" pa su mu i kladionice davale enormnu prednost (42-1) koju je, očito, istopio u nekoliko cjelonoćnih tokijskih provoda. Osim toga, Douglas je u Japan stigao nakon što je, nekoliko tjedana prije borbe, ostao bez majke pa je on i u tome crpio svoju silnu motivaciju.

Golemim iznenađenjima smatraju se i dva poraza Britanca Lennoxa Lewisa. Njega je najprije detronizirao Oliver McCall, teškaš za popunjavanje programa, a dogodilo se to nasred Wembleyja, u borbi koja je trebala biti zagrijavanje za Lewisov okršaj s Tysonom. Lewis je kleknuo i protiv Hasima Rahmana (2001., TKO) koji je bio autsajder u omjeru 20-1 i kojem se par mjeseci kasnije revanširao. Baš kao i McCallu koji je u uzvratu doživio slom živaca.

Nokaut (12. runda) koji je šokirao svijet bio je i onaj kojeg je 1934. Nijemac Max Schmelling priuštio tada neprikosnovenom Joeu Louisu. Četiri godine poslije, "Smeđi bombarder" uzvratio je nokautom u prvoj rundi.