Šok i senzacija u New Yorku! Bucmasti Meksikanac nokautirao 'Apolona' Joshuu

Madison Square Garden još jednom je svjedočio čudu! Andy Ruiz Jr. novi je svjetski boksački prvak! Anthony Joshua po prvi put je otišao u Ameriku i kući će se vratiti lakši za tri elitna svjetska pojasa. Sve je završilo nokautom u sedmoj rundi, nakon što Joshua nije imao pravi odgovor na munjevitu brzinu Ruizovih ruku.

Anthony Joshua (22-1, 21 KO) u ovaj je meč ušao kao veliki favorit. Andy Ruiz Jr. (33-1, 22 KO) bio je zamjenski protivnik, boksač koji naoko izgleda kao netko s kim će se Britanac poigrati kao od šale, no “Destroyer” je od početka govorio kako vjeruje u brzinu svojih ruku. Joshua do sada nije imao posla s ovakvim boksačem i to se pokazalo presudnim. Ne znamo je li ga podcijenio ili mu jednostavno ne odgovara takav stil protivnika, to na kraju nije niti bitno. No, krenimo od prve runde.

Od samog početka meča vidjelo se kako će se Joshuin plan svoditi na korištenje prednosti u duljini ekstremiteta. Dobro se prvak kretao i pogađao prednjim direktom, čime Ruizu nije dozvoljavao prilazak. Pogodio je meksičko-američki borac nekoliko udaraca u tijelo, no to je sve ozbiljno što je napravio u prvoj rundi. Činilo se kako Joshua ima dobru taktiku za ovaj meč, nakon što je slično nastavio u drugoj rundi. Tada se već počela očekivati uspavanka kao što je bio Joshuin meč protiv Josepha Parkera, no već iduća runda to mijenja.

Iako je naglašavao kako je spreman na to, ulaskom u treću rundu Ruiz je bio frustriran načinom Joshuinog boksa. Odlučio je otvorenije napasti, kreće skratiti distancu i to mu polazi za rukom. Ušao je u poziciju koja mu odgovara i počinje pogađati u tijelo, no Joshua vraća desnim aperkatom na koji veže lijevi kroše i Ruiz je na podu. Nije ipak bio ozbiljnije uzdrman, brzo se vraća i napada još odlučnije. Dva lijeva krošea ugrozila su Joshuu, zaplesao je na nogama i uskoro je on na podu ringa. Nastavio je Ruiz napadati i munjevita serija sam par sekundi prije kraja runde je još jednom odvela prvaka na pod. Gong ga je spasio nastavka problema u kakvima se do tada u karijeri našao tek protiv Vladimira Klička.

Foto: Reuters/PIXSELL

Ovakav epilog prethodne runde dao je Ruizu krila i on odmah u četvrtoj nastavlja sa svojim silovitim napadima. Primijetio je kako može primiti udarac i to mu nije bilo problem, sve s ciljem prilaska na distancu koja mu odgovara. Kad bi u tome uspio, Ruiz bi munjevito kombinirao tehnike. Nevjerojatna je brzina ruku ovog 29-godišnjeg boksača. Napravio je Joshui pritisak i nije mu dao vremena za odmor. Nije dosadašnji trostruki prvak više bio prepoznatljiv. U petoj rundi većinu vremena je izbjegavao duel, a više nije pogađao niti direkte na izlasku koji su mu u početku jako dobro prolazili. Ipak, krajem runde niotkuda dolazi Joshuina bomba, Ruiz je u vidljivim problemima, no nije Joshua pogodio drugi udarac koji je pokušao povezati, a koji bi vjerojatno poslao izazivača na pod. Šesta runda ponovno je Ruizova, budući da je to ono vrijeme kad Joshua inače u svojim mečevima traži priliku za odmor i uzimanje zraka kao hrane svojim mišićima. Čini se kako ovog puta u tome nije uspio.

Osjetio je Ruiz svoju priliku i nakon pola minute sedme runde Joshua je na podu. Radilo se o još jednoj brzoj seriji širokih kroše udaraca. Dolazi do brojanja, no ne i prekida. Vraća se Joshua i sada je on taj koji napada. Nekoliko puta odlično pogađa, no Ruiz ponovno prolazi kroz te projektile i dolazi do pozicije za svoje udarce. Krasna kontra i Joshua je još jednom na podu. Dolazi do novog brojanja tijekom kojeg Englez odlazi u kut. Prvobitno je dao znak glavnom da je spreman, no onda nije reagirao na dva pitanja suca i ovaj odlučuje kako Joshua nije sposoban nastaviti. Sve je bilo spremno za veliko slavlje Andyja Ruiza Jr., autsajder koji je još jednom dokazao koliko je boks predivna i nepredvidiva igra.

Anthony Joshua neće po dobrom pamtiti svoj američki debi. Andy Ruiz Jr. napravio je ono što je najavio. Opustio se i dozvolio svojim rukama da rade. Pokazao je kako je spreman i sposoban primiti jake udarce u svrhu dolaska na “radnu” distancu, a kad bi to uspio je bacao Joshuu u probleme iz kojih se ovaj na kraju nije znao niti mogao izvući. Iskoristio je Ruiz Jr. ogromnu priliku i postao je prvi meksički prvak teške kategorije u povijesti. I to na uistinu impresivan način, u meču gdje gotovo nitko nije vjerovao da Anthony Joshua može ostati bez svojih titula. Znajući kako to inače ide u profesionalnom boksu na najvišoj razini, revanš je neminovan, no Joshua će itekako morati razmisliti o svojoj taktici za njega. Do tada je Andy Ruiz Jr. svjetski prvak prema WBO, WBA i IBF i malo manje vrijednoj IBO organizaciji, piše Fight Site.

