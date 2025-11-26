Mužinić Vincetić i Dretar Karić: Imamo motiva i nakon šestog zlata

Hrvatskoj delegaciji je po povratku iz Švedske priređen svečani doček ispred VIP salona Međunarodne zračne luke Zagreb "Franjo Tuđman". Jedna od junakinja igara bila je najbolja hrvatska parastolnotenisačica Anđela Mužinić Vincetić koja je osvojila dvije zlatne medalje. Paraolimpijska pobjednica iz Pariza je bila "zlatna" u singlu u kategoriji 3, te paru s Helenom Dretar Karić u kategoriji WD10. Medalju i to brončanu osvojili su i Borna Zohil i Mirjana Lučić u mješovitim parovima u kategoriji XD 17. Anđela je u pojedinačnoj konkurenciji obranila europski naslov iz Sheffielda, dok je u paru s Helenom osvojila čak šestu europsku titula. Prva četiri zlata osvojile su u ekipnoj konkurenciji, a posljednje dvije u parovima.

Hrvatske paraolimpijke su svoj "zlatni niz" započele 2013. godine, potom su bile najbolje 2015., 2017., te 2019. godine, 2023. i 2025. S europskih prvenstvima imaju i broncu iz 2011. Podsjetimo, Anđela je zajedno s Helenom osvojila ekipno srebro na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru (2016), te broncu u Tokiju (2020). Treba dodati da su osvojile i ekipno srebro (2017), te broncu (2014) na svjetskim prvenstvima. "Možemo biti sretni i ponosni, a atmosfera u reprezentaciji je sjajna, što je najvažnije. Mogu biti zadovoljna svojim nastupima, u pojedinačnoj konkurenciji sam na putu do zlata izgubila samo jedan set. Obranile smo i naslov u parovima. U prvom kolu u skupini iznenadile su nas Turkinje, no uzvratile smo im u finalu osvojivši šesto zlato," kazala je Mužinić Vincetić dodavši kako imaju motiva za još "šest zlata".

"Motiva uvijek ima, iduće godine nam slijede SP i novi izazovi," dodala je. Nakon paraolimpijskog i dva europska, Anđeli još jedino nedostaje svjetsko zlato. Do sada je osvojila srebro 2022. i broncu 2018. "Na zadnjem SP-u sam bila druga izgubivši kod Koreanke Yoon, no uzvratila sam joj u finalu paraolimpijskih igara. Iduće godine je SP, možda se opet sretnemo u finalu," dodala je.

Helena Dretar Karić je singlu ispala u skupini, no sve je naplatila zlatom u parovima, već šestim. "Nisam ispunila svoja očekivanja u singlu. Zbog toga se bilo teško izdići u igri parova. Bilo je jako teško braniti zlato, no uspjele smo. Ovo nam je šesto zlato i svaki put je sve teže, konkurencija je sve veća, svi dobra rade," istaknula je Dretar Karić. Za 19-godišnjeg Zohila bila je to prva medalja s velikih natjecanja. "Ovo je poseban i predivan osjećaj, potrudit ću se da to ne bude jedina medalja u mojoj karijeri," kazao je Zohil koji je bio korak i do odličja i u pojedinačnoj konkurenciji, izgubivši u četvrtfinalu od Britanca Billyja Shilton sa 1-3. "Moja kategorija je najkonkurentnija i ima najviše igrača. Konkurencija je velika, ima dosta stariji iskusnijih igrača, moje vrijeme tek dolazi," dodao je.

Emocije nije skivala niti Mirjana Lučić koja je također, osvojila prvu veliku medalju. "Ovo je ostvarenje mog sna, moja prva europska medalja nakon 10 godina. Jako sam sretna i emotivna. Dugo sam čekala ovu medalju. Vjerujem u naš par, sigurna sam kako će biti još medalja," kazala je.

Predsjednik Hrvatrskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić je istaknuo kako se "nastavlja se niz uspješnih nastupa naših parasportaša na velikim natjecanjima. "Ovaj puta je to stolnoteniska reprezentacija koja se već godinama vraća kući s medaljama. Iz Švedske se vratila s tri velike medalje. Tijekom ove godine imali smo niz dočeka, nadam se kako će tako biti i dalje," kazao je predsjednik HPO.

Prigodnim govorima parastolnotenisačima su čestitali i predsjednik Hrvatskog parastolnoteniskog saveza Dragan Rakić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, saborska zastupnica Ljubica Lukačić, te pročelnik Gradskog ured za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba Luka Juroš.