Možete li ga prepoznati? Danas zarađuje milijune, a ovako je izgledao ne tako davno

Bruno Fernandes (26) danas je jedan od najboljih nogometaša svijeta i igrač koji sjajno predvodi svoj Manchester United od kada je na zimu stigao u Englesku.

Fernandes je ime stvarao u Italiji dok ga 2017. godine Sporting nije kupio od Sampdorije za nešto manje od 10 milijuna eura, a samo tri godine kasnije prodao ga je Manchesteru za pet puta veći iznos.

Fernandes u Engleskoj zarađuje oko čak 440 tisuća eura mjesečno, ali navijači Uniteda smatraju da je opravdao sve što je uloženo u njega. Ipak, prije velikih transfera, Fernandes je 2012. otišao iz Portugala u talijansku Serie B, točnije u Novaru. Transfer je iznosio samo 40 tisuća eura.

I kako se godinama novac koji se izdvajao za njega mijenjao velikom brzinom, tako se i izgled samog Brune promijenio do neprepoznatljivosti. Sada je osvanula fotografija s njegova predstavljanja u Novari, a brojni ljubitelji nogometa ne mogu vjerovati da se radi o istoj osobi.

Bruno Fernandes en 2012 au moment de son transfert à Novara pour 40 K€. 😄



📸 @FTalentScout pic.twitter.com/ymCdFE2fjQ — BeFoot (@_BeFoot) July 4, 2020

Foto: GLYN KIRK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Premier League - Tottenham Hotspur v Manchester United Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Manchester United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - June 19, 2020 Manchester United's Bruno Fernandes celebrates scoring their first goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Glyn Kirk/Pool via REUTERS EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. GLYN KIRK