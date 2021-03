Moro: Zainatili smo se, znali smo da možemo. Bišćan: Imamo dosta ozljeda...

Hrvatska U-21 reprezentacija je ostvarila povijesnu prvu pobjedu na europskim prvenstvima. Srušii su mladi vatreni Švicarsku u utakmici koju su potpuno kontrolirali sve do završnice kada su napravili pravu dramu i gotovo ispustili pobjedu iz ruku.

- Dobro smo otvorili, onda smo se jedan dio prvog poluvremena malo izgubili, radili su nam probleme po našoj desnoj strani. Popravili smo to na poluvremenu. Drugi dio smo bili jako jako dobri, zabili dva gola, a onda smo napravili dramu i strepili da ne izgubimo tri, odnosno, dva boda - rekao je nakon susreta izbornik Igor Bišćan koji danas zbog ozljede nije mogao računati na jednoa od najbitnijih igrača - Dinamova Lovru Majera.

- Vidjet ćemo što će biti s Lovrom. On je bolje. Danas smo ga poštedjeli da bude što bolji za zadnju utakmicu. Mnogi su načeti. Neki su i došli načeti na pripreme. Sad nakon dvije teške utakmice mnogi osjećaju i umor. Ova će pobjeda puno značiti i na psihološkom planu da budemo na nivou u zadnjoj utakmici - najavio je Bišćan.

Susret je prokomentirao i ozljeđeni strijelac drugog gola i kapetan reprezentacije Nikola Moro.

- Siguran sam da će aduktor biti dobro do sljedeće utakmice - skromno je poručio pa pojasnio:

- Kao što su svi primijetili u prvoj utakmici da smo morali više, to smo znali i sami, zainatili smo se, morali smo bolje, ovo nam je bilo finale, morali smo pobijediti. Ušli smo u početak jako dobro, a u durgo poluvrijeme smo ušli jako koncentrirani do zadnjih 10-15 minuta kada se opet uvukla mala nervoza. Onda smo išli na rezultat, branili se, a to tako onda većinom i bude, ali smo srećom na kraju pobijedili - kazao je Moro i zaključio:

- Opet smo kao generacija postavili novi rekord.