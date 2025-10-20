Moji roditelji slave 36. godišnjicu braka, a dobili su ovoga psiha

Marko Martinjak još je jednom oduševio poklonike borbi u boksu bez rukavica. U okršaju za naslov u bridger kategoriji organizacije BKB, Zagrepčanin je u Leedsu 'dovršio' Engleza Dana Podmorea za samo minutu i pol. I to nakon što se već u 15. sekundi borbe našao na podu nakon jednog protivnikova "overhanda".

A taj je nokdaun Marka samo razjario. Jer, ono što je uslijedilo bila je oluja svih oluja koju njegov engleski protivnik nije mogao podnijeti. Nakon prvog nokdauna još se nekako i ustao, ali već tada nije bio sposoban nastaviti borbu pa ga je hrvatski borac dokrajčio. Nakon toga, Martinjak je navukao Dinamovu desetku, a potom je zabavljao publiku izjavama. Upitan kako se osjećao, nakon što je najavio da će to biti samo još jedan dan u uredu, kada je tako brzo završio na podu, Marko je otpovrnuo:

– Ne možeš biti prvak samo da ti udaraš i zadaješ udarce već moraš i nešto primiti.

A sjajno je kako se brzo oporavio od takva udarca, no pitanje je koliko će mu trebati da se oporavi od mogućeg loma prsta šake.

– Ovih dana moji roditelji slave 36. godišnjicu braka, a oni su nakon godine braka dobili ovoga psiha ovdje. I zato je ovaj pojas za njih.