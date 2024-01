'Moja zapažanja su jako bitna za hrvatski i svjetski rukomet. Imam stav koji se razlikuje od drugih'

Ako netko zna kako pobijediti Njemačku na velikim rukometnim natjecanjima, to zna Lino Červar. Nikad nitko neće zaboraviti kako je Hrvatska 2003. osvojila zlato na Svjetskom prvenstvu te godinu dana poslije zlato na Olimpijskim igrama. Oba puta stradala je u finalu upravo Njemačka. Heiner Brand, tadašnji izbornik Njemačke, noćima je sanjao Červara. Velika osveta trebala je slijediti u finalu Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2007. godine, no do toga susret nije došlo. Hrvatska je ispala u četvrtfinalu od Francuza. U međuvremenu su Brand i Červar postali dobri prijatelji.

Sjećam se Kölna 2019. ...

– Rado se odazvao da napiše nekoliko rečenica u mojoj novoj knjizi. Uhvatio sam ga u Španjolskoj kako igra golf – rekao je Červar.

Nisam vidio Branda u Kölnu...

– To me ne iznenađuje. U drugim sportovima, primjerice u tenisu, na velike Grand Slam turnire poziva se u goste legende, osvajače tih turnira. Europskom rukometnom savezu ne pada na pamet da pozove u goste legendarne trenere ili igrače – kaže Lino.

Vi ste posljednji izbornik Hrvatske koji je slavio nad Njemačkom, na Europskom prvenstvu 2020. godine. Bila je to utakmica drugog kruga u Beču, a pobjeda vas je odvela u polufinale.

– Dobro se sjećam tog susreta. Gubili smo s velikom razlikom u prvom poluvremenu, ali smo na kraju preokrenuli. Spasila nas je obrana Marina Šege. Dobro se sjećam i susreta s njima godinu dana prije, na Svjetskom prvenstvu. Također je bila utakmica drugog kruga i igralo se u Kölnu, kao i večeras. Samo, tada je taj susret bio – tko pobijedi, ide u polufinale. Bili smo bolji, vodili smo u završnici, ali nam danski suci nisu dali dalje. Sudili su jedno probijanje Karačiću koje nije bilo. Primili smo iz kontre pogodak i izgubili. Naravno da sam digao veliku frku nakon utakmice zbog lošeg suđenja, ali me nisu kaznili jer su znali da sam u pravu. Čak su i suci dan poslije rekli da su pogriješili kod te odluke – govori Lino.

Nama večeras više odgovara poraz jer bismo ušli u kvalifikacije za Olimpijske igre i ne bismo trebali čekati da Egipat postane prvak Afrike?

– Jednom sam bio u sličnoj situaciji, svi znamo tu priču iz 2007. godine. Svojom smo odlukom tada pogriješili, a što će odlučiti današnji stručni stožer, ne želim se miješati.

Poštujem svačije mišljenje

Kako ocjenjujete nastup hrvatske reprezentacije do sada?

– Vidim da pada sve veći broj komentara drugih trenera. Svatko može reći svoje mišljenje i to poštujem. Sad, drugi će procijeniti slažu li se ili ne slažu s tim komentarima. Ne želim za sada ništa komentirati dok ne završi Europsko prvenstvo. Puno sam stvari zapisao, imam stav koji se puno razlikuje od ostalih. Moja su zapažanja jako bitna, vidjet ćete. Ne samo za hrvatski već i za europski i svjetski rukomet. Ono što ću reći neće biti nikakvo ponavljanje, nešto što su neki drugi već rekli. Opet, tko zna, možda se od mene i ne očekuje da nešto kažem, da iznesem svoja razmišljanja – zaključio je Lino Červar, izbornik s najviše osvojenih medalja na klupi Hrvatske.