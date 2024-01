Još jedna ikona žestoko po izborniku. Smatra ga glavnim krivcem: 'Najavio je Formulu i razbio bolid'

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je debakl protiv Islanda koji nam je nanio prvi poraz na velikim natjecanjima, iako smo se nadali pobjedi i produžetku nade u polufinale Europskog prvenstva. Islanđani su igrali bez ponajboljih igrača, ali i to je bilo dovoljno da nam uzmu bodove i izbace nas iz turnira.

GALERIJA Hrvatska se raspala protiv Islanda i ispala s Eura

Legendarni Nikša Kaleb, inače sukomentator na RTL televiziji označio je izbornika Gorana Perkovca kao najvećeg krivca za ovaj debakl u Njemačkoj.

- Nažalost, zvuči sarkastično, prvi smo samo u jednoj stvari na prvenstvu, a to je po izgubljenim loptama. Međutim, kako je izbornik rekao da on preuzima odgovornost, sva pitanja bi trebala ići prema njemu. Meni je žao, jako mi je teško, mogu samo zamisliti kako je tek igračima kad uzmemo u obzir da je Island igrao bez najboljeg igrača na ovom turniru, bez Magnussona, da je Gislason dobio crveni karton, da im se Smarason ozlijedio, da nije bilo ni njega i tako polovičan Island nas pobijedi. Vidimo da puno toga ne štima u našoj ekipi. Izbornik je najavljivao Formulu 1, dobio je bolid u ruke i mislim da je on najviše razbio taj bolid - rekao je Kaleb.

- Kao dvostruki olimpijski pobjednici bio bi za nas veliki udarac da se ne pojavimo na Olimpijskim igrama, prvenstveno zbog našeg rejtinga. Druga je stvar zbog naše baze jer i o rezultatima reprezentacije i klubova, kojih je malo, ovisi to što gubimo djecu koja su zainteresirana za rukomet i jednostavno moramo vidjeti što je sad naš prioritet. Je li to sređivanje odnosa u reprezentaciji? Je li to novi izbornik ili novi igrači? - poručio je Nikša.