MNOGI SE NEĆE SLOŽITI

Modrić izaziva divljenje najboljih sportaša svijeta: Iznenadit će vas s kojim rivalom ga je usporedio Sinner

Serie A - AC Milan v Napoli
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.10.2025.
u 16:59

"Pa, definitivno jedan od najboljih na svijetu jer on vidi poteze koje mnogi drugi igrači ne vide. Po mojem mišljenju, vrlo je nepredvidljiv. Kad je na terenu, može napraviti nevjerojatne poteze"

Kapetan hrvatske reprezentacije i ključni igrač talijanskog Milana Luka Modrić i u 40.-oj godini ne prestaje oduševljavati svojim igrama. Rossoneri su prvoplasirana momčad Serie A velikim dijelom zahvaljujući Modriću od kojeg kreće veliki dio Milanovih napada. Njegova dugovječnost na najvišoj razini već godinama fascinira ljubitelje nogometa kao i zvijezde nekih drugih sportova.

Jedan od onih koji je zadivljen Modrićem je i drugi tenisač svijeta Jannik Sinner - inače veliki navijač Milana. U nedavnom inervjuu koji je dao za Sky Sports 24, novinar ga je upitao koji bi se tenisač mogao usporediti s Modrićem, a to je pitanje zateklo osvajača četiri Grand Slam naslova.

Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno

- O moj Bože, ovo je teško pitanje! Pa, definitivno jedan od najboljih na svijetu jer on vidi poteze koje mnogi drugi igrači ne vide. Po mojem mišljenju, vrlo je nepredvidljiv. Kad je na terenu, može napraviti nevjerojatne poteze - započeo je Sinner.

- Možda je pomalo poput Carlosa Alcaraza u tom pogledu, jer ima sjajnu mentalnu snagu, govorio sam da je mentalno nevjerojatan, uvijek naporno radi: pa ću reći njega, ali ovo je odgovor s kojim se neće puno ljudi složiti - zaključio je.

Modrić je ove sezone nastupio za Milan u svih sedam prvenstvenih utakmica te postigao jedan pogodak te asistirao za još jedan.

Ključne riječi
usporedba Carlos Alcaraz Jannik Sinner Luka Modrić

Komentara 1

Avatar feudalac
feudalac
17:21 21.10.2025.

Da sam na Modrićevom mjestu zamolio bi medije da prestanu pisati budalaštine o njemu t.j. Modriću kao takvome, svaki dan deset napisa... pa dosta je bilo, volimo ga znamo sve o njemu ali kaj je previše ni s kruhom nije dobro.

