Mladi Vatreni ne smije iz Austrije: Zaboravio je jedan važan detalj

Tek je trebao krenuti u novu sezonu u dresu nizozemskog Vitessea, ali mladi hrvatski reprezentativac Alois Dominik Oroz (21) morat će odraditi sezonu na posudbi u rodnoj Austriji iz nesvakidašnjeg razloga. ne može napustiti austrijsko tlo jer mora odraditi vojni rok, javljaju 24 sata.

Nije se prijavio za odgodu vojne ili civilne službe, a punoljetni muškarci moraju birati između šest mjeseci vojnog ili devet mjeseci civilnog roka. Zato su Nizozemci morali reagirati i poslati ga u Sturm iz Graza.

- Ovime smo zasad završili ovu dugotrajnu i napornu situaciju. Neprestano smo pokušavali vratiti Dominika u Nizozemsku, ali bili smo neuspješni. Nismo imali nikakav utjecaj na to. Naravno da je to frustrirajuće, ali sada smo barem mirni. Znamo da na Dominika ne možemo računati ove kalendarske godine i to je najrazumniji mogući ishod - rekao je tehnički direktor Vitessea Benjamin Schmedes.

Nizozemci su s Orozom produžili ugovor do 2024. godine s opcijom još jedne godine, ali Sturm ima pravo otkupa u zimskom prijelaznom roku. Ako to ne aktiviraju, Vitesse ga može odmah vratiti, a pitanje je hoće li do tad uspjeti odraditi vojni rok.

Nastupao je za U-18 i U-19 reprezentaciju Hrvatske, u ožujku ga je Igor Bišćan pozvao i u U-21 selekciju, ali nije zaigrao.