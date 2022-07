Hrvatski direktor u projektu srpskog milijunaša: Southampton je bio clickbait, ali idem ozbiljno

Već nekoliko tjedana Ivan Mance u novom je projektu. Postao je dio Sport Republic grupe koja je nedavno, za 100 milijuna funti, kupila većinski paket dionica Southamptona. A korporacija u vlasništvu srpskog milijunaša Dragana Šolaka tek je na početku priče kada govorimo o tako kapitalnim investicijama. Mance je, tako, ušao u najozbiljnije nogometno društvo.

O kakvom je projektu riječ, pitamo bivšeg sportskog direktora Rijeke?

– To je startup projekt jer je Sport Republic grupa osnovana nedavno. Ideja je preuzeti i povezati veći broj klubova u više zemalja kako bi se stvorila jaka grupacija s ciljem razvoja tih klubova tako da budu rezultatski uspješni, ali samoodrživi – počeo je Mance.

Hrvatima je teško

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 25.01.2017., Rijeka - Sportski direktor nogometnog kluba Rijeka Ivan Mance."nPhoto: Nel Pavletic/PIXSELL

Što vam se najviše svidjelo u toj priči?

– Nama Hrvatima je izuzetno teško izaći na tržište upravljanja klubovima izvan zemlje. To su rijetke iznimke, a meni je to veliki izazov. Jako mi je bilo bitno što me pozvao Rasmus Ankersen kojega jako cijenim jer je na svojim prethodnim projektima, kao što su Midtjylland i Brentford, ostvario velike uspjehe. S manjim je budžetima, pametnim iskorištavanjem resursa, ostvarivao odlične rezultate.

Koliko je to drugačije u odnosu na ono što ste prije radili?

– Bit će izazovno raditi u grupi koja će rasti te će imati centralizirani skauting. Uskoro me očekuje preuzimanje jednog kluba koji će grupacija kupiti. Ideja je da preuzmem čitavu organizaciju i razvoj tog novog projekta, ne samo u nogometnom već i u infrastrukturnom smislu. Nadam se da će mi se projekt i klub svidjeti.

Spominjalo vas se kao kandidata za sportskog direktora Southamptona?

– Ta priča krenula je pretpostavljam kao dobar clickbait na portalima i u ovom trenutku, s mojim CV-om, nema veze sa stvarnošću. Southampton je vrh piramide Sport Republic grupe i imaju ljude koji ga vode. Naravno, u budućnosti se imam pravo nadati tako velikim izazovima.

Bez obzira na to, ovo je ozbiljna priča i još jedan test za našu nogometnu struku?

– Ma naravno. Ovo je velika potvrda jer se radi o ljudima koji ne investiraju iz zabave, već isključivo zbog održivog razvoja. Pristupili su mi s idejom da im se pridružim. Tim više što je konkurencija u ovakvim projektima nevjerojatno zahtjevna. Uostalom, Hrvati rijetko dobiju ovakvu priliku.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Rijeka: Predstavljen novi igrač HNK Rijeka Tibor Halilović 23.01.2019., Rijeka - Predstavljen novi igrac HNK Rijeka Tibor Halilovic. rrPhoto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kakav je bio rastanak s Rijekom?

– Trebaju mi novi izazovi, ali i Rijeci treba nova energija. Rijeka ima svoj put i cijelo desetljeće radili smo dobar posao. Otkako je Mišković preuzeo Rijeku, to je najbolji dio nogometne, a možda i sportske povijesti našega grada.

Što ovoj Rijeci treba da bi dugoročno bila konkurentna na vrhu HNL-a, odnosno u Europi?

– Rijeka ima svoj put kroz već opjevanu "rehabilitaciju" talenata koja je dovedena gotovo do savršenstva, ali i sve više kroz školu nogometa koja ponovno stvara vrijednosti. Naravno, oscilacije su normalne. Znamo što možemo očekivati od Rijeke koja će se i u budućnosti boriti za naslove i igrati europska natjecanja.

Tko je, uz Dinamo, najdalje otišao u sportskom upravljanju?

– Dinamov ugled gotovo je nestvaran. Rijeka je u zadnjih deset godina uspjesima u Europi te transferima pratila Dinamo. Hajduk se diže i postaje sve konkurentniji jer je Mindaugas Nikoličius povukao neke logične poteze. Osijek ima ogroman potencijal u talentima, a u budućnosti s novim stadionom i trening-centrom. Nedostaje im samo trofej, odnosno plasman u Europu. Kada se to dogodi, bit će jako teško zaustaviti Osijek. Lokomotiva je postala standard i ljuti me kad je ljudi podcjenjuju zbog veze s Dinamom. To je klub koji je zadnjih deset godina jako puno pridonio razvoju naših mladih igrača. Pametnim upravljanjem i detaljnim skautingom Gorica radi odličan posao već nekoliko sezona.

Samo u Rijeku

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 09.06.2021., Rijeka - Ivan Mance tijekom predstavljanja novog sportskog direktora HNK Rijeka. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Mance je bio kandidat za sportskog direktora Dinama.

– Kontakti su postojali i sada i prošlu zimu, ali mislim da je ovako najbolje. Nezamisliv mi je povratak u Hrvatsku u bilo koji klub osim u Rijeku.

Na koji će način hrvatski klubovi funkcionirati u budućnosti?

– Ljudi koji vode naše klubove su mađioničari. Kada u inozemstvu razgovaraš o onome što se radi kod nas, ljudi ne vjeruju. Naši klubovi stalno voze u crvenom jer nema poslovne i tržišne logike za zdravo ulaganje i poštenu tržišnu utakmicu s europskom konkurencijom. No, izgleda da smo pronašli balans za držati glavu iznad vode. Infrastruktura se ne može riješiti bez pomoći države kojoj je nogomet samo poligon za skupljanje političkih poena ili odvraćanje pažnje od afera jeftinim manipuliranjem navijačima. S nekoliko izuzetaka, kao što su Osijek i Rijeka, sve ostalo je čista improvizacija. Ako se jednoga dana nogometom prestane manipulirati u dnevno-političke svrhe, onda će postati zdraviji i još uspješniji što će možda privući veći broj navijača i nove investitore – zaključio je Mance.