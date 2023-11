Hrvat ima 19 godina i čudo je u obaranju ruku. U Saudijskoj Arabiji je pomeo konkurenciju

Hrvatski sportaši osvojili su 11 medalja na trećem izdanju Svjetskih igara u borilačkim sportovima (World Combat Games) koje su se održale u saudijskom Rijadu. Hrvatski sportaši osvojili su tri zlata, dva srebra i šest brončanih medalja zauzevši 24. mjesto od 79 zemalja koje su osvajale odličja.

World Combat Games 2023., u organizaciji SportAccorda, ove godine bile su domaćin najboljih boraca iz 16 olimpijskih i neolimpijskih borilačkih sportova.

Oko 2.000 sportašica i sportaša borilo se sedam dana, a u svakoj težinskoj kategoriji kvalificiralo se osam najboljih sa svih kontinenata bodujući pritom rezultate sa svjetskog i kontinentalnog prvenstva.

Prve WCG su održane 2010. u Pekingu, druge su bile tri godine poslije u St. Peterburgu, a treće u Saudijskoj Arabiji nakon što su izdanja iz 2019. (Tajvan) i 2021. (Astana) otkazana.

Sportaši su su borili u karateu, kendu, kickboxingu, tekvondou, mačevanju, boksu, ju-jitsuu...

Najuspješniji hrvatski sportaš bio je Rino Mašić u obaranju ruku osvojivši dva zlata. Mašić je osvojio zlato na lijevu i desnu ruku u kategoriji do 110kg. Viktorio Sović je bio treći na lijevu ruku (-100kg), dok je Ivo Križan zauzeo četvrto mjesto na desnu ruku (-110kg).

"Iza mene je godina iz snova. Osim što sam upisao Kineziološki fakultet u Zagrebu, ostvario sam i velike sportske uspjehe, te završno na Top 8 turniru osvojio zlata na obje ruke bez izgubljenog meča", kazao je 19-godišnji Mašić kojeg zovu i "čudo od djeteta".

"Nakon dvostruke krune na europskom te zlata na svjetskom prvenstvu, od Rina smo i priželjkivali dvostruku titulu na zasigurno jednom od najjačih turnira ove godine na kojem su nastupili svi najbolji i najspremniji pojedinci u našem sportu. Rino je ove godine osvojio sve titule koje su teoretski moguće te postignutim rezultatima širom otvorio vrata za titulu najboljeg sportaša Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Koliko je to nevjerojatan sportski rezultat, govori i činjenica da nešto slično nikada nije pošlo za rukom tako mladom sportašu u našem sportu," kazao je Aleksandar Jakovac, predsjednik Hrvatskog i dopredsjednik Europskog saveza za obaranje ruke.

Najviše medalja Hrvatska je osvojila u savateu - pet medalja. Karmela Jakelja je bila zlatna do 60 kg (combat), Marko Bulek osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 60 kg (combat). Tajana Koščak je bila treća u savate assautu u kategoriji do 60 kilograma, Patrik Grđan u savate combatu u kategoriji do 70 kilograma, a Jadre Pavičić u savate combatu do 85 kg.

Kickbokserica Marija Bodač je osvojila srebro (-65kg), a Ante Buzov je bio treći (-71 kg). Broncu je osvojila i Nadina Biljanović u ju-jitsu u kategoriji do 70 kg.

Igre je službeno proglasio zatvorenima Njegovo Visočanstvo princ Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz, potpredsjednik Saudijskog olimpijskog i paraolimpijskog odbora.

"Neizmjerno smo ponosni na nepokolebljivu strast i odlučnost koju je pokazao svaki od sportaša i sportašica koji su sudjelovali na ovogodišnjim Svjetskim borilačkim igrama. Danas slavimo ne samo događaj, već i svaku prekretnicu postignutu u ovoj značajnoj prigodi," kazao je Bin Abdulaziz.

Organizatori su izjavili kako će grad domaćin sljedećih Svjetskih borilačkih igara 2025. biti objavljen početkom sljedeće godine.

HRVATSKE MEDALJE NA WCG 2023.

Obaranje ruke

Rino Mašić - zlato na lijevu i desnu ruku -110kg

Viktorio Sović - bronca na lijevu ruku -100kg

Ivo Križan - 4. mjesto na desnu ruku -110kg

Savate

Karmela Jakelja (zlato - combat do 60kg)

Marko Bulek (srebro - combat do 60 kg)

Tajana Koščak (bronca - assaut do 60 kilograma)

Patrik Grđan (bronca - combat do 70 kg)

Jadre Pavičić (bronca - combat do 85 kg)

Ju-Jitsu

Nadina Biljanović (bronca - +70kg)

Kickboxing

Marija Bodac (srebro - 65 kg)

Ante Buzov (bronca - 71 kg)