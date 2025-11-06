Naši Portali
DUDA VARALICA

Mislili smo da je Dinamo spreman za velike stvari, ali prevarili smo se! Ovo je svima otvorilo oči

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
06.11.2025.
u 20:48

A zamislite, ta Celta nije došla s kompletnom momčadi, a bila je za nekoliko koplja bolja od plavih koji su bili nemoćni, na trenutke i smiješni, kao da su zalutali u ovo natjecanje. Nije plavima od pomoći bio ni trener Kovačević, Theophile na beku nije bio dobro rješenje.

Bojimo se da su utakmice s Fenerbahčeom i Maccabijem i bile 'dude varalice' koje su nas odvele u krivom smjeru. Naime, pomislili smo da je ovaj novi Dinamo spreman za velike stvari, pa i taj bod iz Malmöa činio se kao dobar ulov na putu do top osam momčadi Europske lige.

Nažalost, izgleda da smo se prevarili, a oči nam je otvorila ova utakmica sa Celtom. Plavi su najavljivali da će im suparnik koji igra otvoreni nogomet, koji nije u niskom bloku, odgovarati, da će tu lakše pokazati svoje mogućnosti. I pokazali su ih, pokazali su da nisu dorasli organiziranom i razigranom suparniku koji je im je održao 'malu školu nogometa', pokazao što je to suvemeni nogomet, brz, točan, okomit i učinkovit.

AL
AP_lapapa
20:54 06.11.2025.

A je li Boban spreman za velike stvari? Hvalili ste Zvonu na sva zvona dok je kako tako išlo. Sad kad ne ide nešto ga ne spominjete.

Kupnja