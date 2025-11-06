Mislili smo da je Dinamo spreman za velike stvari, ali prevarili smo se! Ovo je svima otvorilo oči

Bojimo se da su utakmice s Fenerbahčeom i Maccabijem i bile 'dude varalice' koje su nas odvele u krivom smjeru. Naime, pomislili smo da je ovaj novi Dinamo spreman za velike stvari, pa i taj bod iz Malmöa činio se kao dobar ulov na putu do top osam momčadi Europske lige.



Nažalost, izgleda da smo se prevarili, a oči nam je otvorila ova utakmica sa Celtom. Plavi su najavljivali da će im suparnik koji igra otvoreni nogomet, koji nije u niskom bloku, odgovarati, da će tu lakše pokazati svoje mogućnosti. I pokazali su ih, pokazali su da nisu dorasli organiziranom i razigranom suparniku koji je im je održao 'malu školu nogometa', pokazao što je to suvemeni nogomet, brz, točan, okomit i učinkovit.