Mirko Filipović brutalno odgovorio Pijetraju, pogledajte fotografiju koju je objavio

Mirko Cro Cop Filipović na svojem Facebook profilu odgovorio je Leonardu Pijetraju koji je rekao da mu je naš borac "poslao ljude s pištoljima".

"Dragi prijatelji! Uskoro ide moj odgovor Pijetraju. Bit će zanimljivo. Nije mi do prepucavanja s bezveznjakovićima koje, evo, punih 20 godina nisam ni vidio ni čuo, ali na ono što je on izgovorio neću šutjeti", napisao je Cro Cop i dodao:

"Bljuvotine i laži koje je izgovorio su utužive, ali ja nisam lik od tužbi i natezanja već ću mu dati odgovor kakav zaslužuje, a javnost neka prosudi! VHS treneri svih zemalja, ujedinite se."

Nakon toga Mirko je objavio fotografiju kazete aludirajući na to da je Pijetraj "VHS trener".

"Nagradna igra!!! Koja je prva asocijacija na VHS kazetu?"

Podsjećamo, Pijetraj je u Podcast Inkubatoru rekao:

– Meni Mirko kaže da sam ja lokalni trener. Provincijalni. Ja sam se rodio u Zagrebu. Dok je on slinav trčao po dvorištu i ganjao kokoši, ja sam se borio po svijetu. Nažalost, nisam u boksu, ali sam se borio. Zašto je on došao k meni? Nemam pojma. Ali jedini pravi K1 turnir koji je osvojio, osvojio je sa mnom u Pragu. Nakon toga rekao je da mu je to prenaporno psihički i da se neće više boriti. Poslije mu je Orsat (Zovko op.a.) sredio meč i pobijedio je Mikea Bernarda. Ja ga nazovem i pitam ga što je? Odgovori da mi više nije ništa dužan i da neće sa mnom raditi. Nema problema. Nisam ga nikad tužio, ali ostao mi je dužan – rekao je Pijetraj i dodao: – Poslije je poslao ljude s pištoljima k meni da skinu taj dug. Međutim, ljudi su bili pravi mangupi pa su došli, a on nije bio jer je trebao sam doći i pitati što je dužan. Da je došao pristojno, rekao bih mu da nije ništa dužan, kunem vam se. Međutim, on je poslao ljude da meni dug skinu. Međutim, ljudi su nakon par rečenica vidjeli u čemu je stvar i bilo im je neugodno. Ja sam kasnije bio dobar s njima i bilo im je neugodno jer im je složio priču. On kaže da nikom ne naplaćuje ništa, ali naplaćuje na drugi način – tako da ga moraju hvaliti do nebesa.