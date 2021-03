Mikica rodila kćer, Ivo čeka Challengere

Borna Ćorić odustao je od nastupa na turniru u Dohi jer nije želio da mu se zakomplicira lakša ozljeda ramena. Donni Vekić je, kao što znamo, operirano koljeno u Švicarskoj pa je očekuje višetjedna rehabilitacija, ali gdje su, i zašto ih nema, neki drugi naši tenisači i tenisačice na čije smo nastupe navikli? Nema ih mjesecima, čak i godinama, pa smo istražili što se događa u karijerama i životima Mirjane Lučić Baroni, Ive Karlovića, Antonija Šančića, Ante Pavića...

Lučić čuvala privatnost

Oko Mikice Lučić (39) bilo je možda i najviše tajanstvenosti. Kako je prekinula sve kontakte s hrvatskim novinarima (jedno vrijeme kakvu-takvu vezu održavali smo preko njezine sestre Ivane, a onda je i to presušilo), informacije o njoj stizale su na kapaljku. Načuli smo da je trudna, ali teško je bilo doći do potvrde za to, jer je ona u SAD-u čuvala svoju privatnost. A sad smo doznali da Mikica ima najljepše opravdanje za izbivanje s teniskih terena. U razgovoru za američke medije otkrila je da je prije mjesec dana rodila kćerkicu. Mlada je mama presretna, ali ne odriče se ni teniske karijere.

– Kad sam počela igrati, igračicu s 27 ili 28 godina smatrali su starom. No sportašice su drukčije nego prije 20 godina. Gledala sam kako nevjerojatne žene rađaju, vraćaju se i čine nevjerojatne stvari. To je velik pothvat, ali već sam radila lude stvari – rekla je Lučić-Baroni, nekad 20. tenisačica svijeta.

Ivo Karlović (42) posljednje je mečeve odigrao početkom siječnja u Delray Beachu (dobio Andujara i izgubio od Quiroza). Znalo se da nije ozlijeđen, a razlog nenastupanja krije se u njegovu oslabjelu renkingu (156. na ATP listi), koji mu nije dopuštao nastupe na važnijim turnirima. A kako on s obitelji živi u Miamiju, nije mogao nastupiti ni na nekim Challengerima u Europi. No nije se ostavio reketa.

– Rekao sam mu da ide radije u trenere, ali on kaže: “Slao si me u penziju i prije pet godina, a ja sam u međuvremenu napravio neke velike stvari.” Ne znam dokle će ga to držati, ali još ga drži – kaže Ivin otac Vlado, koji je sa sinom u stalnim kontaktima.

Antonio i Ante su ozlijeđeni

Samoborac Antonio Šančić (32) bio je nekad (u travnju 2018.) 60. tenisač svijeta u parovima, godinu dana prije s Hugom Nysom bio je u osmini finala Wimbledona, ali ne igra od veljače 2020. godine.

– Uza sve probleme s koronom, operirao sam i oba kuka, drugi prije šest tjedana, tako da sam u fazi rehabilitacije. Planiram povratak u svibnju, a partner će mi biti Austrijanac Weissborn, s kojim sam i počeo u 2020., osvojili smo Rennes i igrali finale na Challengeru u Indian Wellsu – kaže Antonio, kojega smo zatekli u Poreču gdje u njegovim prvim profesionalnim koracima pomaže mladom sugrađaninu Nikoli Bašiću.

A Ante Pavić (32)? On je pak imao problema s potkoljenicom i listom.

– Nakon Nove godine počeo sam s laganim treninzima i sad sam u prilično dobrom fizičkom stanju. Planiram se vratiti tenisu na Challengeru u Orlandu u travnju – kaže Ante.

A možda se tamo sretne i s Karlovićem...