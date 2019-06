'Mi Hrvati se znamo ponositi sportom, ali kada se treba ulagati onda smo vrlo nisko'

U posvemašnjem nedostatku dokumentaristike, a dobri sportski dokumentarci u Hrvatskoj mogu se na prste nabrojiti, na koncu je jedan filmaš napravio sveobuhvatni dokumentarac o 120 godina hrvatskog sporta i velikanima koji su svojim dometima u tih 12 desetljeća izazivali divljenje u svijetu.

“Hrvatske sportske legende”, 75-minutni uradak Jakova Sedlara, prikazuju velikane od Milana Neralića, prvog Hrvata koji je osvojio olimpijsku medalju, preko Bernarda Vukasa, Đurđice Bjedov, Mate Parlova, Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, Gorana Ivaniševića, Davora Šukera, Janice i Ivice Kostelića, Sandre Perković do Ivana Rakitića i Luke Modrića.

Građe ima za stotinu filmova

– Žao mi je što se znamo ponositi sportom, ali kada je u pitanju ulaganje u sport, a u to spada i promocija, tu smo vrlo nisko. Siguran sam da se na temelju podataka iz hrvatske sportske povijesti može napraviti minimalno stotinu dokumentaraca koji bi govorili o genijalnim ljudima. Nacionalna televizija i nadležno ministarstvo o tome bi morali voditi računa, da naprave plan po kojem bi se godišnje radilo pet, tri ili barem jedan sportski dokumentarac. Nitko nam to neće raditi ako mi to ne napravimo sami. Gledajući uspjeh za uspjehom, odlučio sam napraviti nešto da barem na jednom mjestu imamo ono što je do sada bilo i što je osvojeno.

Za realizaciju Sedlar je morao potražiti pomoć iseljene Hrvatske.

– Da nije bilo Antuna Kikaša, ovo ne bih mogao napraviti. Kikaš je financirao film koji je stajao 60.000 eura. Kao i dosta ljudi u ovom projektu, i ja sam radio bez honorara. Ovaj me film u komercijalnom smislu ne zanima, kao ni Kikaša. Pustit ćemo ga na YouTube, neka ide van da ga ljudi vide.

Antun Kikaš hrvatski je iseljenik iz Kanade, poduzetnik koji je 1991. organizirao zrakoplov sa 18 tona oružja za hrvatsku vojsku i policiju i koji je, nažalost, pao u ruke tadašnje JNA. Čak i to materijal je za igrani film, baš kao što su brojne životne priče najvećih hrvatskih sportaša poput one Modrićeve o dječaku koji je čuvao koze na Velebitu pa postao najbolji na svijetu.

– Priča o Draženu Petroviću, kojeg evo već 26 godina nema među nama, fenomenalna je priča i za igrani film. Parlov, a pogotovo Beneš, s obzirom na dramatične životne faze, sjajna su podloga za igrane filmove. Ne znam ima li iti u jednoj zemlji na svijetu da su tri para očeva i sinova osvajala olimpijske medalje kao što je to slučaj s hrvatskim vaterpolom i obitelji Šimenc, Sukno i Bukić. O Kostelićima da i ne govorim, drago mi je čuti da bi se o njima mogao snimiti i igrani film.

Sjajne biografije imaju i sportaši i treneri hrvatskog podrijetla kao što su George Mikan, Rudy Tomjanovich, Joe Sakic, Stipe Miočić...

– Pogledajte samo činjenicu da su tri najveća trenera američkog nogometa, Bill Belichick, Nick Saban i Pete Carroll hrvatskog podrijetla. Zamislite, simboli te američke igre ljudi su hrvatskog podrijetla. Da ne govorim o bejzbolašu Rogeru Marrisu koji je srušio rekord velikog Babea Rutha, ili pak o Toniju Šantiću čiji je konj tri puta slavio na Melbourne Cupu, jednoj od najvećih konjičkih utrka svijeta.

Dokumentarci o Kostelićima, Petroviću, Ćosiću, Ivaniševiću, rukometašima, Sinkovićima... premalo su s obzirom na građu koja se nudi.

Ne prikazuju moje filmove

– To je sramotno. To je da se zabrineš za naše mentalno zdravlje. Državni ured za sport mora po tom pitanju nešto napraviti jer svi ti naši sportski velikani primjer su mladima kako se i koliko mora raditi da bi se uspjelo.

Tijekom razgovora Sedlar nam je kazao da će pustiti film na YouTube. Zar ga ne bi trebalo ponuditi nacionalnoj televiziji?

– Mogu ga ponuditi, no oni moje filmove ne prikazuju već 20 godina. Posljednji moj film koji je prikazan bio je “Četverored” još 1999. Besplatno sam im nudio dokumentarnu dramu “Jeruzalemski sindrom” u kojoj glume svjetske zvijezde kao što su Martin Sheen, Charlote Rampling i Macaulay Culkin, no oni ga nisu htjeli objaviti.

