Messi objavio velike vijesti: Oprašta se od Argentine nakon SP-a

Katar na kraju 2022. godine bit će moje posljednje Svjetsko prvenstvo u karijeri, rekao je Messi, a objavili su svi argentinski mediji te potom prenijeli brojni svjetski mediji.

Od 2005. godine do danas Messi je odigrao 164 utakmice za argentinsku reprezentaciju te je s 90 pogodaka prvi strijelac 'gauchosa' u povijesti. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena tek je prošle godine osvojio jedan veliki pehar u karijeri s reprezentacijom. Dogodilo se to na Copa Americi, a Argentina je u velikom finalu, s 1-0, na stadionu Maracana pobijedila vječnog rivala Brazil.

No, na svjetskim prvenstvima Messi još nije odveo Argentinu do kraja. Najbliže je bio 2014. godine kada je Argentina na SP-u u Brazilu poražena u finalu od Njemačke. Katar krajem ove godine bit će posljednja šansa za Messija.

„Zbog svoje povijesti i svega Argentina je, naravno, uvijek jedan od glavnih favorita na Svjetskom prvenstvu. No, ne mogu reći da smo glavni favoriti, ima jačih momčadi od nas. No, na prvenstvu ćemo dati sve od sebe“, rekao je Messi, a njegova Argentina na SP-u se nalazi u skupini C te su joj suparnici Meksiko, Poljska i Saudijska Arabija.

