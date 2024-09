'Među navijačima ima reketara i onih koji se bave drogom. To se svi boje kazati, država pred njima drhti'

Igor Štimac u novoj epizodi Životnih priča novinarki Dei Redžić otvoreno je govorio o svom odnosu s navijačima Hajduka i objasnio zašto više ne dolazi na Poljud, iako je legenda Hajduka te je u tom klubu započeo i završio igračku karijeru. Kazao je i što misli o činjenici da mnogobrojni Hajdukovi navijači ne slave zadnju titulu Hajduka iz 2005. godine koju je on potpisao kao trener, nakon što je osam kola prije kraja smijenjen Baka Slišković.

- Moj odgovor na to je da ima puno više onih koji poštuju i slave tu titulu, dok se oni koji žele baciti ljagu na naš naslov bave isključivo lažima. I oni su glasni jer su lažima došli do pozicija na kojima se i danas nalaze i iz kojih profitiraju, kako kroz krim milje i sve ono što se događa na tribinama, tako i kroz ono što rade u Hajduku. Neka mi nađu samo jednu utakmicu u kojoj su nam suci tada pomogli, pa mi smo se za naslov borili do zadnjeg kola s Rijekom i Interom. I Baka je izgubio glavu jer s ekipom punom reprezentativaca nije mogao napraviti ono što je trebalo ... neka se i dalje bave lažima, ali nitko ne može baciti ljagu na taj naslov. Neka i dalje pričaju o plaćanju sudaca za pošteno suđenje, a ja se pitam zašto bi to uopće bio krimen, platiti nekoga da radi pošteno, rekao je Štimac.

Na pitanje novinarke je li Hajduk bio dužan za pošteno suđenje, kao što je to govorio bivši šef sudaca Željko Širić, koji je utamničen zbog malverzacija u hrvatskog nogometu te je godine proveo godine u zatvoru, Štimac je kazao:

- Ne znam jesu li zbog toga bili u zatvoru. A o tom navodnom dugu Hajduka ne znam ništa, neka se time bave oni kojima je to posao. Nažalost, institucije u našoj državi još ne rade u potpunosti onako kako bi trebale.

'Država drhti pred hordom siledžija i reketara'

Štimac je u dugom razgovoru otkrio kako je njegov sukob s dijelom Torcide počeo još 2001. godine jer je prekinuo dotadašnju praksu u klubu i ukinuo povlastice koje su imali - od rekvizita do besplatnih ulaznica koje su, kako tvrdi, 'preprodavali za putovanja i neke svoje gluposti'

- Nogomet se igra radi navijača, ali trebamo jasno razgraničiti što su interesne skupine, što su horde huligana, a što su pravi navijači. Nažalost, naša država još nije našla alate kako se suprotstaviti onom što su anomalije u hrvatskom nogometu, a to su siledžije, to su reketari, to su oni koji se bave narkoticima. Ne smijemo sebi dozvoljavati da nam država drhti kad se treba igrati derbi Hajduka i Dinama. Na Poljud više ne dolazim jer to nije moj Poljud, to je nečiji tuđi Poljud. Veći dio tribina, na njima su navijači, ali dio Poljuda gdje su oni najžešći je izrastao u ruglo. Ja to ne priznajem. Ja sam im to rekao kada nitko drugi nije mogao, a i danas se to nitko ne usudi. rekao sam im da je njihovo mjesto na tribini, tamo mogu raditi što hoće,ali u klubu su o tome mogli samo sanjati dok sam ja bio tamo.

