Mayer postao prvi s tri zlata na tri ZOI: Znao sam da moram ići na sve ili ništa

Austrijanac Matthias Mayer (31) obranio je naslov olimpijskog pobjednika u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu slavivši s četiri stotinke prednosti u odnosu na srebrnog Amerikanca Ryana Cochran-Sieglea, odnosno 42 stotinke ispred brončanog Norvežanina Aleksandera Aamodta Kildea.

Mayer je tako postao prvi skijaš alpinac u povijesti koji je uspio osvojiti zlato na trima različitim ZOI, uz zlata u superveleslalomu iz Pjongčanga otprije četiri godine i ovog iz Pekinga ima i zlato sa spusta iz Sočija 2014.

Za Maywera je ovo ujedno i druga medalja u Pekingu, u ponedjeljak je bio brončani u spustu.

Foto: Michael Kappeler/DPA 08 February 2022, China, Yanqing: Olympics, Alpine Skiing, Super G, Men at the National Alpine Ski Center. Matthias Mayer from Austria in action. Photo: Michael Kappeler/dpa Photo: Michael Kappeler/DPA

Do pobjede je Austrijanac stigao odlično odvezenim završnim dijelom staze.

- Prije svog nastupa vido sam Kildeovu vožnju na TV-u i znao sam da moram ići na sve ili ništa. Išao sam svom snagom do posljednjih vrata i ispalo je odlično - rekao je Mayer.

Inače, Mayer je postao drugi skijaš u povijesti koji je obranio zlato u ovoj disciplini, nakon Norvežanina Kjetila Andrea Aamodta, najboljeg 2002. i 2006.

Cochran-Siegle je postao najveće iznenađenje utrke, u dosadašnjih devet sezona u Svjetskom kupu ostvario je samo jednu pobjedu, a u utorak je stogao do olimpijskog srebra.

Norvežanin Kilde je u Peking stigao kao vodeći u Svjetskom kupu kako u redoslijedu spustaša tako i superveleslalomaša, no iz Pekinga odlazi te s broncom iz te dvije discipline, u ponedjeljak je bio peti u spustu.