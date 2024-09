Mate Pavić na korak do finala US Opena, Mektić nije uspio

ISPAO FAVORIT

Mladi Španjolac 'potonuo' u Americi! Ovako rano nije ispao već tri godine

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner s lakoćom se plasirao u 3. kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena koji se igra u New Yorku, on je u dvoboju 2. kola sa 6:4, 6:0, 6:2 nadigrao Amerikanca Alexa Michelsena