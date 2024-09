Borna Ćorić odbio nastupati za Hrvatsku: 'Rekao nam je da ima druge planove'

US OPEN

Vekić ponovo protiv tenisačice koja joj je uzela olimpijsko zlato! Hrvatica ima priliku za revanš

Donna Vekić je pobjedom nad Peyton Stearns po drugi put u karijeri došla do osmine finala na US Openu. Prvi put joj je to uspjelo 2019. kad se probila i do četvrtfinala u kojem ju je pobijedila Švicarka Belinda Benčić