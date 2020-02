UŽIVO Kakvu je samo priliku propustio Pašalić, čudesna obrana Domenecha

Pogledajte feštu navijača RB Leipziga na londonskim ulicama uoči utakmice s Tottenhamom...

🇩🇪🎶 "Is this the way to Amarillo?"



Leipzig fans in London ahead of their game against Spurs tonight churning out an absolute banger!



📹 @MaxwellCoop #TOTRBL pic.twitter.com/isUu3aQDM6