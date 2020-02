Sada se zna što je Maradona dobio u paketiću i zašto su blokirali kamere

Mnogi svjetski mediji u utorak su objavili snimku na kojoj Diego Maradona, koji danas trenira argentinsku Gimnasiju, uzima sumnjiv paketić od svog pomoćnika tijekom utakmice protiv Rosario Centrala.

Svi sumnjaju kako je argentinska legenda uzela drogu. No iz njegovog kluba stigao je demantij, a u prioćenju piše kako je Maradona uzeo tablete za krvni tlak.

Maradona back at it again, quite sad if you ask me. pic.twitter.com/UUbUFx10as