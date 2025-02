Marić: 'Roditelji su uvijek govorili da ne idem nikako do kraja jer ondje vrebaju snajperi'

Marino Marić, proslavljeni hrvatski rukometaš, potpisao je za Sesvete. Svoj debi an mjestu kružnog napadača imat će u nedjelju kada Sesvete u svojoj dvorani Jelkovec dočekuju Nexe u prvom kolu lige za prvaka Hrvatske. Početak ej u 19 sati.

- Morali smo brzo reagirati jer smo u međuvremenu ostali bez obadva kružna napadača. Nikola Jelovčić otišao je u Dugo selo,dok je Zlatko Raužan ozlijeđen. Bez pola momčadi izgubili smo u Osijeku kup utakmicu. Marino Marić s nama trenira već neko vrijeme i brzo smo se dogovorili oko njegovog angažmana. Vjerujem da će nam, bit od velike pomoći – rekao je Josip Ćurković, predsjednik kluba.

Marino Marić vraća se u hrvatski rukomet nakon 11 godina. Naime, od 2009, do 2014, nosio je dres Zagreba. Iz Zagreba odlazi u Njemačku gdje je igrao za Melsungen, Leipzig i Stuttgart s kojim mu je prošle godine istekao ugovor. Od tada je bio bez kluba pa se u 35. godini odlučio vratiti u Hrvatsku. Za hrvatsku reprezentaciju nastupao je od 2013. do 2022. godine. Osvojio je s Hrvatskom jedno srebro i dvije bronce na europskim prvenstvima, te broncu na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2012.godine.

- Na Igre u London 2012. nisam išao jer me izbornik Goluža nije zvao, a preskočio me i za sljedeća tri velika natjecanja. U reprezentaciju me vratio Željko Babić, kada smo na Europskom prvenstvu u Poljskoj osvojili broncu. Onda su me malo zadesile ozljede zbog kojih sam propustio Igre u Riju, svjetska prvenstva u Francuskoj i Njemačkoj 2017. i 2019. godine. Kao klinac sam htio igrati nogomet. No, roditelji su mislili drukčije. Rekli su mi da mogu trenirati bilo što, ali samo ako je u dvorani. Nisu htjeli da treniram vani, na hladnoći i kiši. Tako sam se s devet godina upisao u Rukometni klub Zrinjski - rekao je Mara, ali ni u toj dvorani uvjeti nisu bili puno bolji.

Mostar ima samo jednu dvoranu, koja je neuvjetna, ali u njoj treniraju svi sportaši. Unatoč toj neuvjetnosti iz nje su uz Marića izišli i Bojan Bogdanović, braća Karačić, pa i Marinov brat Marijan. Marić voli Mostar, svoj rodni grad. Voli doći u njega, prošetati, družiti se s prijateljima, loviti ribu. U početku je u Zrinjskom igrao na mjestu lijevog vanjskog pucača.

- Da, ali me pozicija kružnog napadača uvijek privlačila. Nakon tri godine ozlijedio nam se pivot i to je bila prilika za mene. Naravno, odmah sam je ugrabio, priča Mara.

Kakvo vam je bilo djetinjstvo u Mostaru?

- Rođen sam i odgajan za vrijeme rata, ali djetinjstvo mi je bilo divno. Ne sjećam se baš puno toga jer sam bio mali, ali se sjećam da smo se znali igrati ispred zgrade i da su mi roditelji uvijek govorili da ne idem nikako do kraja zgrade jer ondje vrebaju snajperi. Kad sam bio malo stariji, proglašeno je primirje. Dolazim iz obitelji u kojoj je bilo važno jeste li dobar čovjek, a s druge strane nije bilo važno tko je koje nacionalnosti, prisjeća se tih dana Marino.

U prvoj momčadi Zrinjskog debitirao je sa 16 godina, a nakon što je s Hrvatskom 2009. osvojio svjetsko zlato u Tunisu za igrače do 19 godina, dobio je poziv PPD Zagreba.

- U Mostaru sam završio osnovnu i srednju školu i potom se uputio u Zagreb. Zoran Gobac i Bartol Kaleb, tada čelni ljudi kluba, našli su se s mojim roditeljima i sve su brzo dogovorili. Meni je bila velika čast igrati s Lazarovom, Džombom, Balićem, Štrlekom, Valčićima... Pored mene su na pivotu tada u Zagrebu bili Norvežanin Loke i Slovenac Lubej. Treneri su mi bili Maglajlija i Bašić i oni su mi davali puno prilika za igranje. Hvala im na tome.

Što volite raditi u slobodno vrijeme?

- Inače jako volim provoditi vrijeme na Neretvi. Ljubav mi je ribolov. Imam kompletnu opremu za lov pastrva, koja je vlasništvo mog tate. Ima raznih tehnika kako se love, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom - istaknuo je Marić.

Osim što igrate i pratite rukomet, pratite li još neki sport?

- Često znam gledati nogomet, uglavnom lige tzv. petice. Najdraži klub mi je Barcelona. Pratim i NBA ligu zbog Bogdanovića.

S obzirom na to da ste iz Mostara, jeste li ikada skakali s čuvenog mosta?

- Znate za priču da kada pravog Mostarca pitate je li skakao s mosta, on uvijek mora reći da jest, makar i lagao. Šalim se, nisam skakao, premda sam puno puta bio na mjestu odakle se skače. Vjerojatno bih skočio (smijeh) kada bih morao od nečega ili nekoga bježati.