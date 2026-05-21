Kraj svibnja idealan je za sadnju ovih 6 vrsta povrća: Odaberite presadnice i brže dočekajte plodove
Kraj svibnja jedno je od najvažnijih razdoblja za sadnju povrća jer je opasnost od kasnih mrazeva prošla, a tlo je dovoljno zagrijano za biljke koje vole toplinu. To je pravo vrijeme za presadnice koje će tijekom ljeta brzo rasti, cvjetati i donositi plodove. Uz dobro pripremljenu zemlju i redovito zalijevanje, vrt se vrlo brzo može pretvoriti u pravu malu ljetnu riznicu.
Rajčica: Rajčica je jedna od najpopularnijih presadnica koje se sade krajem svibnja. Voli sunčano mjesto, rahlu i hranjivu zemlju te redovito zalijevanje, ali ne voli da joj se moče listovi. Nakon sadnje dobro joj je odmah osigurati potporanj kako bi se biljka pravilno razvijala i lakše nosila težinu plodova.
Paprika: Paprika voli toplinu pa joj kraj svibnja obično odgovara mnogo više nego hladniji proljetni dani. Presadnice treba saditi na sunčano i zaštićeno mjesto, u tlo bogato hranjivima. Budući da paprika ima plitak korijen, važno ju je redovito zalijevati, osobito tijekom sušnih i vrućih dana.
Krastavac: Krastavci brzo rastu i odlično uspijevaju kada se sade u toplo tlo. Mogu se uzgajati na gredici, uz mrežu ili potporanj, čime se štedi prostor i plodovi ostaju čišći. Potrebno im je mnogo vode, ali je najbolje zalijevati ih pri dnu biljke kako bi se smanjio rizik od bolesti lista.
Tikvice: Tikvice su zahvalne presadnice jer brzo napreduju i uglavnom daju obilje plodova. Treba im osigurati dovoljno prostora jer se biljke šire i imaju velike listove. Vole sunce, hranjivu zemlju i redovitu vlagu, a plodove je najbolje brati dok su još mladi i mekani.
Patlidžan: Patlidžan je povrće koje voli toplinu gotovo jednako kao paprika i rajčica. Najbolje ga je posaditi na osunčano mjesto, zaštićeno od jakog vjetra jer mu za dobar rast treba stabilna toplina. Tlo treba biti plodno i umjereno vlažno, a biljke je korisno povremeno prihraniti tijekom rasta.
Kupus: Iako se često povezuje s hladnijim dijelom godine, presadnice kupusa mogu se saditi i krajem svibnja, osobito za ljetnu i jesensku berbu. Kupus voli plodnu zemlju i dovoljno vlage. Važno ga je redovito pregledavati jer ga često napadaju gusjenice i drugi štetnici, osobito čim zatopli.
