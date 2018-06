Mandžukić nije želio o ozljedi, no zato je Dalić objasnio o čemu je riječ

Baš poput izbornika, ni naši igrači nisu bili previše zabrinuti zbog poraza 0:2 od Brazilaca.

- Super teška utakmica, zahtjevan protivnik, top igrači, i naše odlično prvo poluvrijeme. Tako sam ja to ukratko vidio. Možda nam nije bio potreban posljednji gol, sigurno bi bolje izgledalo da je ostalo 0:1. Bila je to dobra pripremna utakmica za ono što nas čeka u Rusiji. A do početka SP-a sigurno ćemo biti još dosta bolji - rekao je Andrej Kramarić i dodao:

- Izgledali smo jako dobro u prvih 45 minuta, stvarali smo šanse. Možda ih ovaj put nismo iskoristili, ali nadam se da ćemo nešto sačuvati i za Svjetsko prvenstvo, kad će biti bitnije.

Lovren: Brazil je favorit SP-a

Dejan Lovren vratio se na svoj stadion, a odigrao je vrlo solidnu utakmicu.

- Bilo je posebno za mene nastupiti na Anfieldu. Lijep doček, miks Hrvata i Brazilaca, lijepo je to izgledalo na tribinama. Nažalost, nije onaj rezultat koji smo očekivali, ali to je tek početak. Dobro smo se branili u prvom poluvremenu, ali nakon pet-šest izmjena to više nije bilo isto. Brazil je favorit Svjetskog prvenstva, a ja ostajem optimist unatoč ovom porazu – rekao je stoper Liverpoola i dodao:

- U prvom dijelu lijepo smo odigrali, bili kompaktni, a oni nisu imali previše prostora i šansi. U drugom se to promijenilo. Ali najbitnije je da se nitko nije ozlijedio. Nigerija? Ima dosta dana za pripremu. Radit ćemo naporno, uhvatiti formu i pokazati da možemo odigrati kako se od nas očekuje - zaključio je Dejan.

Slično razmišljanje s Lovrenom podijelio je i povratnik Vedran Ćorluka, koji je odigrao odlične 52 minute.

- Prvo poluvrijeme smo dobro stajali, čak i kontrolirali utakmicu u nekim trenucima. U drugom poluvremenu te promjene su nam malo razvodnile igru - rekao je Čarli, koji ističe kako je pad koncentracije bio najveći problem.

- Taj pad koncentracije u zadnjoj minuti nas najviše smeta, bolje bi bilo da je ostalo 1:0. Sad je najvažnije da ostanemo pozitivni. No, moramo popraviti neke stvari. Ova utakmica nam je trebala biti pokazatelj da vidimo gdje smo nakon prvog dijela priprema, i pokazala nam je da smo na pravom putu. Kako sam zadovoljan svojom igrom? Plan je bio da odigram 50 minuta, to sam i odradio, dobro sam se osjećao. Zadovoljan sam - zaključio je Ćorluka.

Luka Modrić po stoti je put dokazao da je jedini igrač bez kojeg Hrvatska zaista ne može. Kapetan je jedini nezamjenjiv, pa je tako i jučer u 58. minuti njegovim izlaskom vezni red puno izgubio.

- Utakmica je bila vrlo čvrsta, natjecateljska. U prvom poluvremenu smo bili čak i bolja momčad. Drugo poluvrijeme nije bilo dobro za nas, a prevaga je bio Neymar. Ovo lošije u drugom trebamo ispraviti, imamo još 12 dana do prve utakmice, dosta je to vremena. Ne trebamo izvlačiti neke prevelike zaključke, ovo je ipak bila samo prijateljska utakmica, najbitnije je da na SP-u budemo najbolji što možemo.

Složio se Modrić da je dobro funkcionirao visoki presing u prvih 45 minuta.

- Iz tog presinga smo stvorili i neke šanse, dobro je to funkcioniralo. Vjerujem da ćemo taj presing koristiti i na nekim od sljedećih utakmica.

Mandžukić samo gledao

Nakon utakmice Luka je razmijenio dres s Neymarom, jedan drugom su se i potpisali. A onda je brazilskim novinarima ishvalio Seleçao i njihovog najboljeg igrača koji je presudio utakmicu.

- Lijepo je bilo opet se susresti s Neymarom na terenu. Zabio je fantastičan gol, zaslužio je pobjedu. A Brazil je po meni glavni favorit svjetskog prvenstva.

Ivan Rakitić odigrao je solidnu utakmicu, iako mu nije bilo lako kada je iz igre izašao Modrić.

- Nije rezultat koji smo htjeli, ali idemo dalje, dobra utakmica, samo dalje jako! Bit ćemo spremni – zaključio je Raketa.

Mario Mandžukić nije odigrao niti minute, a pred novinarima nije želio stati i objasniti o kakvoj se točno ozljedi radi. No, izbornik je rekao da je osjećao bol u koljenu te da će biti spreman već za sljedeću utakmicu.

Iako, Mandžo više nema zagarantirano mjesto u prvih 11.

- Ja sam spreman biti prva špica Hrvatske, no odlučit će izbornik – iskreno je rekao Kramarić.

Neće biti lako Daliću, no dobro je da ima takve slatke brige.