Manchester City i Bayern opet na vrhu, Napoli propustio osigurati naslov prvaka

CARLO ANCELOTTI

Brazilci ne odustaju od trenera Reala, još će ga čekati

"Stvarnost je da me želi brazilska reprezentacija i to mi laska, to me raduje. Ali treba ispoštovati trenutni ugovor s Real Madridom (koji istječe u lipnju 2024.), ugovor koji želim odraditi do kraja", rekao je Ancelotti na konferenciji za novinare.