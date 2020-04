Majka Ivana Rakitića ispričala mučne detalje: Prijetili su nam i slali crne križeve

U novoj epizodi HRT-ova dokumentarca Junaci našeg doba obitelj Rakitić ispričala je što je sve prolazila nakon što je Ivan odlučio igrati za Hrvatsku, a ne za Švicarsku.

- Kada je odabrao Hrvatsku, bilo je teško. To što smo proživjeli, ne daj Bože nikome. Nije bilo lako, stizala su pisma, uvrede, prijetnje, ali najteže mi je bilo kada su stigle njegove slike s crnim križem preko njih - rekla je mama Kata.

Zatim je dodala da je kad je Ivan bio mlad došao visoki čovjek s hrpom novca i stavio na stol da ode u Chelsea, a oni su imali deset franaka u novčaniku. Na kraju je tata odbio ponudu i rekao da može ići kad postane kapetan seniora Basela.

Tata Luka je opisao trenutak kada je Ivan izabrao Hrvatsku.

- Izašao je iz sobe i pitao sam ga: 'sine, što si izabrao'? Rekao mi je: ono što tvoje srce želi. To nikada neću zaboraviti - rekao je Luka Rakitić.

Zatim je otac Rakitić naglasio:

- Ranije sam ga vodio na utakmicu Grasshoppers - Croatia kako bi shvatio odakle smo, da mu poteče hrvatska krv žilama jer smo mi kao obitelj, katolička, to željeli i sanjali da igra za Hrvatsku. No, nismo smjeli govoriti na glas to jer je bio kapetan mladih švicarskih reprezentacija.

Podsjećamo, Rakitićev otac je iz Sikirevaca kraj Slavonskog Broda, dok je majka iz Žepča. Ivan je rođen u švicarskom Rheinfeldenu, ali nije zaboravio svoje korijene. Za Hrvatsku je upisao 106 nastupa i zabio 15 golova.