Mahačev izjednačio rekord legendarnog Brazilca i postao svjetski prvak: Evo koliko je zaradio

Islam Mahačev izdominirao je Australca Jacka Della Maddalenu na UFC 322 priredbi u Madison Square Gardenu i tako mu preoteo titulu prvaka u velter kategoriji (do 77 kg). Mahačev je tako postao 11. borac u povijesti UFC-a kojem je uspjelo postati prvakom u dvije težinske kategorije, budući da je ranije bio prvak lake kategorije.

Mahačev je dominirao tijekom svih pet rundi te na kraju slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. Ovom pobjedom izjeednačio je rekord Andersona Silve legendarni Brazilac do noćas je držao najdulji pobjednički niz u povijesti UFC-a sa 16 pobjeda u nizu, a sada taj rekord dijeli s Mahačevim. Ruskom borcu ovo je bila i 29. pobjeda u 30. profesionalnoj borbi te se po broju pobjeda izjednačio s prijateljem Khabibom Nurmagomedovim - jedina je razlika što je Khabibu za to trebalo 29. mečeva.

Pobjednik ovog meča zaradio je između dva i dva i pol milijuna dolara, dok je Della Maddaleni pripalo pola tog iznosa - između milijun i milijun i pol dolara. Mahačev je ovom pobjedom postao tek 11. borac u povijesti UFC-a koji je držao pojaseve prvaka u dvije težinske kategorije.