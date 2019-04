Luka Modrić objasnio: 'Nisam bogataš...'

Zovem se Luka Modrić, ali ne igram u Realu i ne zarađujem milijune eura – predstavio nam se skromni dvadesetogodišnji mladić iz Varaždina koji trenutačno igra u Četvrtoj ligi za nekad kultni hrvatski klub Varteks.

Sudbina je htjela da se zove kao trenutačno najbolji svjetski nogometaš koji igra za madridski Real.

– Nismo u rodu. Modrić je inače prezime iz južnih hrvatskih krajeva, ali svi moji potječu iz Varaždina i okolice. To što imam isto ime i prezime kao najbolji hrvatski nogometaš nije mi donijelo slavu. Više sam imao problema, ha-ha. Naime, kada bi me netko pitao kako se zovem, nakon moga odgovora obvezno bi me tražio i osobnu kartu.

Četiri pogotka ove sezone

Za “pravog” Modrića čuo je kad je igrao za Dinamo.

– Nismo se nikad upoznali, ne igramo na istoj poziciji. On je veznjak, a ja sam napadač. Ove sezone sam postigao samo četiri pogotka jer igram nešto povučenije. Naš glavni napadač je 45-godišnji Veldin Karić. On se vratio u Varteks nakon 14 godina. Svi znamo da je u Varteksu u sedam sezona, od 1997. do 2004., postigao 53 pogotka. Trenutačno smo prvi na tablici i vjerujem da ćemo sljedeće sezone igrati u Trećoj HNL – kaže varaždinski Modrić.

I dok će Varteks vjerojatno izboriti ulazak u Treću HNL, NK Varaždin se trenutačno bori za ulazak u Prvu HNL.

– Teško da će se ta dva kluba ikada naći u istom rangu. Oni će igrati u PHNL-u, no u Varaždinu jednostavno nema toliko kvalitetnih igrača da bi grad imao dva prvoligaša – napominje Modrić.

Malo se koja zemlja u svijetu može pohvaliti da ima dvojicu igrača istog imena i prezimena i da obojica igraju za hrvatske reprezentacije. Naravno, realovac Modrić igra za A-vrstu, a varaždinski Luka Modrić dobio je poziv da igra za hrvatsku malonogometnu reprezentaciju koja će 3. i 4. svibnja igrati u Zagrebu na Adria Cupu.

– Obožavam igrati mali nogomet i futsal. Čak i više od velikog nogometa. Član sam futsal kluba Savski Marof. Osvojili smo drugo mjesto u Drugoj ligi i nismo izborili Prvu ligu, ispred nas bila je Pula. Za mene je to sreća u nesreći jer da smo izborili Prvu futsal ligu, ne bih mogao igrati za hrvatsku malonogometnu reprezentaciju. Naime, pravila su takva da mali nogomet mogu igrati samo igrači futsala koji ne igraju u Prvoj ligi, odnosno igrači nogometa koji igraju najviše u Trećoj ligi – objašnjava varaždinski Modrić.

Kamion je teško voziti

Triput je igrao i na Kutiji šibica, najjačem malonogometnom turniru u Hrvatskoj.

– Na zadnjem turniru ispali smo u osmini finala od Pizzerije Star Zagreb-Borongaj lugovi. Bilo je 1:0 za njih, a igrao sam za momčad Oštrek gradnja&CB Marocchino. Igrao sam i na puno manjih turnira gdje sam osvajao i prva mjesta – istaknuo je Modrić.

Je li vas iznenadio poziv malonogometnog izbornika Dine Kovača?

– Iskreno, jest. Bio sam prošle godine u kombinacijama za Svjetsko prvenstvo u Portugalu, no na kraju nisam dobio poziv. Radujem se što ću igrati za Hrvatsku i nadam se da ću uspjeti izboriti se za nastup na 2. svjetskom malonogometnom prvenstvu koje će se u listopadu održati u Grčkoj, na Kreti.

Inače, u Varaždinu studira informatiku, a u slobodno vrijeme pomaže u obiteljskoj tvrtki.

– Obitelj ima tvrtku za kamionski prijevoz. U voznom parku je sto kamiona, a tata ima 150 zaposlenih vozača – priča Modrić.

Zar i vi vozite kamion?

– Ne, bavim se papirologijom, to mi ipak bolje ide. Prilično je teško voziti kamion, tako da se radije držim vožnje automobilom – zaključio je mladi Luka Modrić.

