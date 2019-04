Luka Modrić poručio: Ovo je nadišlo sve moje snove

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je u nedjelju svoju 300 utakmicu za Real Madrid nakon čega je rekao kako se nada da će ih odigrati još 100.

„Prošlo je puno vremena. Teško je reći u čemu sam se promijenio, no napredovao sam u svim aspektima, i kao igrač i kao osoba. Ono što ti daje Real Madrid ne daje ti niti jedna druga ekipa a to mi je pomoglo da rastem. Jednako sam sretan i ponosan što sam ovdje kao i prvog dana“, rekao je 33-godišnji vezni igrač za klupske medije.

Modrić je u nedjelju sudjelovao u pobjedi od 3-0 nad Athletic Bilbaom prilikom čega je nabacio loptu iz kornera te asistirao napadaču Karimu Benzemi u jednom od njegova tri pogotka. Klupski predsjednik Florentino Pérez uručio je hrvatskom nogometašu dres s brojem 300.

„Ta brojka mi puno znači. Svaka utakmica me čini izuzetno sretnim te sam ponosan i zadovoljan što sam ih odigrao toliko. Nadam se da će ih biti još puno u budućnosti“, istaknuo je Modrić. On je došao u Real Madrid u kolovozu 2012. godine i ima ugovor do ljeta 2020. godine no u klubu su rekli da je postignut sporazum oko produženja do 2021. godine.

„Ovu majicu (s brojem 300) koju sam dobio čuvat ću na posebnom mjestu gdje se nalaze i ostali posebno dragi dresovi. Neki su sa Svjetskog prvenstva, Lige prvaka i španjolskog prvenstva a neki su podsjetnik na osvojene trofeje“, rekao je Modrić. „Ovaj dres će biti na mjestu kao i onaj s brojevima 100 i 200. Nadam se da ću dobiti i onaj s još jednom stotkom“, dodao je.

Modrić je do 300 odigranih utakmica došao u svojoj sedmoj sezoni u Madridu gdje je ostvario 202 pobjede i postigao 17 golova.

„Teško mi je izabrati jednu utakmicu tijekom boravka ovdje. Dogodilo se puno lijepih stvari u ovom dresu: debi, deseti klupski naslov prvaka Europe, ostali trofeji...Nadam se da ću doživjeti još puno sretnih trenutaka osvajajući trofeje s ovim klubovom, u ovom dresu, i uvijek dajući sve od sebe“, izjavio je.

Europski prvak Real Madrid ove je sezone ispao u osmini finala Lige prvaka od Ajaxa te polufinalu španjolskog kupa od Barcelone a pet kola prije kraja prvenstva zauzima treće mjesto iza vodeće Barcelone i gradskog rivala Atlética. Modrić je prošle sezone osvojio s Real Madridom treći uzastopni naslov prvaka Europe i svijeta, a s Hrvatskom je igrao u finalu Svjetskog prvenstva pa je dobio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini.

„Imao sam snove te sam htio napraviti velike stvari s Real Madridom. No ono što sam ostvario individualno i kolektivno nadišlo je moje snove. Jako sam zadovoljan zbog svega što mi se dogodilo ovdje od kada sam došao“, rekao je Modrić koji je postao Hrvat s najvećim brojem odigranih utakmica za Real Madrid.

Ondje su osim njega igrali Mateo Kovačić, Davor Šuker, Robert Jarni, Robert Prosinečki i Igor Jovičević.

Modrić je odigrao 300 utakmica u šest različitih natjecaja: u prvenstvu je upisao 197 nastupa, u Ligi prvaka 68, španjolskom kupu 21, svjetskom klupskom prvenstvu 6, europskom superkupu 4 i španjolskom superkupu 4.

Najviše je utakmica odigrao u sezoni 2012./2013., njih 53, te u sezoni 2013./2014. kada je nastupio 51 put. U aktualnoj sezoni odigrao je 43 utakmice tijekom kojih je pobijedio u njih 26.

Od kada je debitirao pod vodstvom trenera Joséa Mourinha osvojio je 4 Lige prvaka, 4 svjetska klupska prvenstva, 3 europska superkupa, 1 prvenstvo, 1 kup i 2 španjolska superkupa.

