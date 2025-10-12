Naši Portali
HRVATSKI KAPETAN

Luka Modrić nastavlja oduševljavati svijet, pazite što su mu sada iskopali

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.10.2025.
u 12:01

U redovitoj rotaciji u klubu Milan i u reprezentaciji, Modrić je bio starter u većini važnih susreta. Naime, u tri posljednje utakmice proveo je samo devet minuta na klupi, što dodatno potvrđuje njegovu važnost i kontinuitet.

Luka Modrić (40) nastavlja oduševljavati nogometni svijet i u svojim godinama. Talijanski mediji su ovih dana istaknuli podatak koji potvrđuje da hrvatski kapetan još uvijek igra na vrhunskoj razini. 

U redovitoj rotaciji u klubu Milan i u reprezentaciji, Modrić je bio starter u većini važnih susreta. Naime, u tri posljednje utakmice proveo je samo devet minuta na klupi, što dodatno potvrđuje njegovu važnost i kontinuitet. 

U susretima za Hrvatsku, nakon remija s Češkom, odigrao je svih 90 minuta. Protiv Crne Gore je zamijenjen u 82. minuti zamjenom Nikole More. 

U dresu Milana u Serie A Modrić je u sezoni 2025/2026. započeo šest puta od prve minute. Jedino ga je trener Allegri jednom izveo u porazu od Cremonesea, i to 16 minuta prije kraja susreta. 

Kada se zbroje sve utakmice u klubu i u reprezentaciji  Modrić je propustio samo 23 minute u sedam nastupa. 

Zanimljivo je da je u ovom razdoblju Modrić odigrao više minuta nego neki ključni igrači Milana. Na primjer, stoper Matteo Gabbia je jedini koji je odigrao više minuta, dok Modrić ima više minuta nego prvi vratar Mike Maignan (nakon što je zbog ozljede propustio utakmicu).

Ključne riječi
Milan Luka Modrić

18
188
13:31 12.10.2025.

Nikog taj ne oduševljava a kamo li svijet. Ljudima je muka od članaka o nogometu. Ne zanima ih.

