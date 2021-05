Luka Modrić je tužan iako je zabio gol, a Real Madrid pobijedio

Nogometaši Atletico Madrida novi su španjolski prvaci nakon što su u susretu zadnjeg kola na gostovanju pobijedili Real Valladolid sa 2-1 zadržavši dva boda prednosti pred gradskim suparnikom Realom koji je sa 2-1 porazio Villarreal.

Za Atletico je to prva titula nakon 2014. i 11. u povijesti kluba.

Uoči posljednjeg kola momčad u čijim redovima igraju hrvatski nogometaši Šime Vrsaljko i Ivo Grbić je imala dva boda više od Reala i sama je odlučivala o svojoj sudbini.

Međutim, nije počelo dobro. Valladolid je poveo u 18. minuti golom Oscara Plana i prednost je zadražao do poluvremena.

Međutim, i Kraljevski klub je na svom travnjaku gubio od Villarreala koji je poveo golom Pine u 20. minuti.

Atletico je u nastavku susreta okrenuo rezultat s dva gola, a strijelci su bili Correa (57) i Suarez (67). Vrsaljko i Grbić nisu nastupili.

Rezultat je okrenuo i Real i to s dva gola u samoj završnici. Izjednačio je Benzema u 87. minuti, a pobjedu Realu donio je naš Luka Modrić u drugoj minuti nadoknade. No, to nije bilo dovoljno za obranu naslova prvaka.

Barcelona je na gostovanju pobijedila Eibar sa 1-0, a gol odluke zabio je Griezmann u 81. minuti.

Osasune je kod kuće izgubila od Real Sociedada sa 0-1, a Ante Budimir je za domaćine igrao od 68. minute.

Na koncu je Atletico slavio sa 86 bodova, Real ima 84, a Barcelona 79 bodova. Sevilla na četvrtom mjestu ima 74 boda i susret manje.

Iz Primere su ispali Valladolid i Eibar.

REZULTATI:

Elche - Athletic Bilbao 2-0 (Boye 28, Guti 73)

Valladalid - Atletico Madrid 1-2 (Plano 18 / Correa 57, Suarez 67)

Real Madrid - Villarreal 2-1 (Benezema 87, MODRIĆ 90+2 / Pino 20)

Osasuna - Real Sociedad 0-1 (Perez 86-ag)

Huesca - Valencia 0-0

Eibar - Barcelona 0-1 (Griezmann 81)

Celta - Real Betis 2-3 (Aspas 31-11m, Mendez 49 / Iglesias 53-11m, Fekir 69, Ruíz 73)

U petak:

Levante - Cadiz 2-2 (Marti 8, Melero 58 / Negredo 14, Akapo 32)

U nedjelju:

Granada - Getafe

Sevilla - Alaves

LJESTVICA:

1. Atlético 38 26 8 4 67 25 86

2. Real Madrid 38 25 9 4 67 28 84

3. Barcelona 38 24 7 7 85 38 79

4. Sevilla 37 23 5 9 52 33 74

5. Real Sociedad 38 17 11 10 59 38 62

6. Betis 38 17 10 11 50 50 61

7. Villarreal 38 15 13 10 60 44 58

8. Celta Vigo 38 14 11 13 55 57 53

9. Athletic Club 38 11 13 14 46 42 46

10. Granada 37 13 6 18 47 65 45

11. Osasuna 38 11 11 16 37 48 44

12. Cádiz 38 11 11 16 36 58 44

13. Valencia 38 10 13 15 50 53 43

14. Levante 38 9 14 15 46 57 41

15. Alavés 37 9 11 17 36 56 38

16. Getafe 37 9 10 18 28 43 37

17. Elche 38 8 12 18 34 55 36

18. Huesca 38 7 13 18 34 53 34

19. Valladolid 38 5 16 17 34 57 31

20. Eibar 38 6 12 20 29 52 30