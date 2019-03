Luka Modrić i društvo iz Reala večeras će dobiti novog (starog) trenera!

Zinedine Zidane večeras bi trebao preuzeti madridski Real, piše Marca.

Nakon prijepodnevnog sastanka na Santiago Bernabeuu vodstvo kluba će se vjerojatno zahvaliti Santiagu Solariju, a momčad će preuzeti slavni Francuz koji je Madrid napustio na kraju prošle sezone.

Real je pod Zidaneovim vodstvom osvojio tri naslova Lige prvaka. Francuski stručnjak je nakon kijevske utakmice i trijumfa nad Liverpoolom otišao iz Reala.

U idućih nekoliko sati trebao bi pasti dogovor između Pereza i Zidanea. Jutros je El Pais pisao kako je francuski stručnjak odbio prvu Realovu ponudu Reala, ali je predsjednik kraljevskog kluba odlučio stvari uzeti u svoje ruke i nagovoriti Zidanea da se vrati u Madrid.

