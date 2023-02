Loše vijesti za Hrvate: Oršić i Ćaleta-Car prebačeni su u B momčad Southamptona

Hrvatski nogometaši i članovi engleskog premijerligaša Southamptona, Mislav Oršić (30) i Duje Ćaleta-Car (26) prebačeni su u B momčad Southamptona koja se natječe u Reserves Premier league i još nekolici regionalnih i lokalnih natjecanja.

Službena potvrda toga stigla je objavom B momčadi za utakmicu protiv Sheffield Uniteda u PL kupu. Ta se utakmica odigrava samo dan prije iznimno važne ligaške utakmice protiv Brentforda, utakmice koja bi potencijalno Southampton mogla katapultirati s posljednjeg 20. sve do 15. mjesta na ljestvici one prave Premier lige. Dakle, zbog obveza s rezervnom momčadi, za Oršića i Ćaletu-Cara je nemoguće biti u zapisniku za iznimno važan ligaški dvoboj u A momčadi.

