Oršić uzalud došao u Southampton? Klub doveo novo krilo, Hrvat bi mogao ostati bez šanse

Mislav Oršić (30) odlučio je kako je vrijeme da nakon četiri i pol godine napusti Dinamo i ponovno se okuša u inozemstvu, ovog puta na najvišoj pozornici. Potpisao je za engleski Southampton u želji da pokaže što zna u Premier ligi, čijim je klubovima zabijao u plavom dresu. Naravno, dolaskom u klub koji se bori za ostanak, nadao se velikoj minutaži, ali to se još nije ostvarilo.

- On posjeduje cijeli set vještina, no trebao bi napraviti više. Iako treba imati na umu da njegova karijera na Otoku traje tek dvije utakmice. Došao je iz Zagreba, gdje se igra drugačiji nogomet, gdje je sve drugačije, ali svejedno, od njega ćemo u naredno vrijeme očekivati više - rekao je nakon utakmice protiv Blackpoola u FA kupu trener Nathan Jones.

A Saintsi su sada, na kraju prijelaznog roka, doveli novo pojačanje na lijevom krilu, gotovo duplo vrijednije i znatno mlađe. Ganac Kamaldeen Sulemana (20) stigao je iz Rennesa u transferu vrijednom 25 milijuna eura, što bi za Oršića mogle biti loše vijesti. Naime, svlačionica je sada krcata krilima koja pokrivaju lijevu stranu - uz spomenuti dvojac, ondje su Mohamed Elyounoussi, Moussa Djenepo te Samuel Edozie.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Kamaldeenho10 on a four-and-a-half-year deal from @staderennais: